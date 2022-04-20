У Маріуполі, ховаючись від російських бомб, померла Ванда Обʼєдкова, яка пережила нацистську окупацію

В оточеному російськими військами Маріуполі у віці 91 рік померла місцева жителька Ванда Обʼєдкова, яка в дитинстві пережила нацистську окупацію, повідомляє меморіальний музей Аушвіц-Біркенау.

«У віці 10 років Ванда Семенівна Обʼєдкова пережила німецьку окупацію, ховаючись у підвалі у Маріуполі. Через 81 рік вона померла у підвалі в тому ж місті, ховаючись від російських військ», - повідомляється у твіттері музею.

У березні в Харкові загинув внаслідок російського обстрілу 96-річний Борис Романченко, який зумів вижити у роки Другої світової війни у кількох нацистських концтаборах.