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У Маріуполі, ховаючись від російських бомб, померла Ванда Обʼєдкова, яка пережила нацистську окупацію

71-річна жителька Маріуполя Тетяна плаче біля свого зруйнованого будинку, квітень 2022 року

В оточеному російськими військами Маріуполі у віці 91 рік померла місцева жителька Ванда Обʼєдкова, яка в дитинстві пережила нацистську окупацію, повідомляє меморіальний музей Аушвіц-Біркенау.

«У віці 10 років Ванда Семенівна Обʼєдкова пережила німецьку окупацію, ховаючись у підвалі у Маріуполі. Через 81 рік вона померла у підвалі в тому ж місті, ховаючись від російських військ», - повідомляється у твіттері музею.

У березні в Харкові загинув внаслідок російського обстрілу 96-річний Борис Романченко, який зумів вижити у роки Другої світової війни у кількох нацистських концтаборах.

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