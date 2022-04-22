Дружини «азовців» просять врятувати їхніх чоловіків із «Азовсталі»

Тимофій Рожанський

Дружини українських військових із полку «Азов», які продовжують обороняти комбінат «Азовсталь» у Маріуполі Донецької області від російських військ, вважають, що їхні чоловіки не здадуться в полон, як це їм пропонує зробити Кремль. Вони не вірять обіцянкам Путіна та інших російських політиків, що тим, хто здасться, нібито збережуть життя, і звинувачують російську владу в брехні, інформує телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки». Жінки також вважають, що Київ покинув їхніх чоловіків: «Вони туди йшли не для того, щоб їх там покинули».

Президент Росії Володимир Путін 21 квітня на зустрічі з російським міністром оборони Сергієм Шойгу назвав «недоцільним» штурм «Азовсталі» у Маріуполі та наказав скасувати його. При цьому російські медіа заявили, що Маріуполь уже нібито весь перебуває під контролем російських військ, окрім «Азовсталі». «Не потрібно лізти в ці катакомби і повзати там під землею цими промисловими об’єктами. Заблокуйте цю промислову зону так, щоб муха не пролетіла. Ми завжди повинні думати про збереження життя і здоров’я наших солдатів і офіцерів», – заявив Путін.

Він ще раз наголосив, що тим, хто здасться, збережуть життя.

«Це виключено. Вони не здадуться. Ви розумієте, що якщо вони здадуться, гаразд, якщо навіть вони надумають здатися, то ніхто з них просто не виживе, – не вірить словам Путіна дружина військового з «Азова» Аліна Нестеренко. – Путін дає гарантії, що всі вони залишаться живі, але це не так!»

«Я не вірю в жоден «зелений коридор». Мені буквально кілька хвилин тому стало відомо, що були перехоплені розмови про те, щоб тих полонених, яких брали в інших містах, щоб їх розстрілювали, і їх уже розстріляли, – наголошує Ярослава Іванцова, дружина ще одного військового з «Азова». – Наші хлопці, по-перше, в полон не здадуться, а по-друге, «зеленим коридором» вони не пройдуть. Єдиний варіант, ще який можна було б використати, – це той, про який заявляв учора заступник полку Калина, за участі третьої сторони».

«Але я знаю, що він у мене дуже сильний, – каже Іванцова про свого чоловіка. – І знаю, що заради своєї України вони не здадуться в полон».

«Зелені коридори», звичайні – це теж смерть. Я бачу вихід тільки в тому, що або щоб деблокували місто, або щоб вивели звідти хлопців і цивільних, з втручанням третьої сторони. Здаватися вони точно не будуть, – упевнена Ольга Шуть, дружина ще одного «азовця». – Зараз все підноситься так, ніби життя тих хлопців, які в цей момент захищають всю країну, їм неважливі. Отже, вони мають там лягти своїми кістьми, залишити там свої життя, щоб урятувати всю країну? Вони туди йшли не для цього, щоб їх там покинули!»

Дружини «азовців» також кажуть, що багато їхніх близьких військових поранені і допомогу їм надати нічим і нікому: «рани перемотують скотчем».



«Востаннє чоловік мені написав чотири дні тому, повідомив про те, що він дістався до своїх, що він поранений у чотирьох місцях. Після цього зв'язку з ним знову немає», – розповідає Вікторія Ляшук.

«Вчора мені від чоловіка надійшло повідомлення: «Все нормально, ми тримаємося», – каже Ярослава Іванцова. – Але я знаю, що вони теж чекають на допомогу, чекають на допомогу від нашого уряду. Ми віримо в нашого президента, який постійно каже: «Ми не залишимо» тощо. І ми віримо в те, що він не залишить місто Маріуполь, що він допоможе нашим хлопцям, які стільки часу вже обороняють місто. І ми не хочемо, щоб наш президент здав Маріуполь...»

«Я знаю, що бомба впала там, де були наші поранені солдати. І я більше нічого не знаю. Мій чоловік поранений, і я не знаю абсолютно нічого, востаннє він мені написав чотири дні тому, – каже Аліна Нестеренко. – Він мені розповідав, що ситуація дуже складна, що ситуація критична, що їм дуже потрібна допомога, вони чекають, вони не падають духом і вони дуже вірять, що все-таки їм якось допоможуть... Просто хоча б коридор для них зробити безпечний, а не так, як було у 2014 році».

«Вони всі хочуть дуже сильно жити. Сили вже закінчуються, вони втомлені, вони голодні. У мене є кадри буквально сьогоднішнього відео від хлопців, які перебувають там, як їм надають допомогу – їм рани просто перемотують скотчем!» – наголошує Нестеренко.

«Знаю, що там дуже багато поранених хлопців, яким допомога ніяк не надається, що у них немає ліків, – каже Ольга Шуть. – Вони голодні, там є багато цивільних людей, багато дітей, які теж хочуть вибратися та жити. Усі хлопці хочуть вибратися і жити».

Полк «Азов» та інші військові України понад 50 днів захищають Маріуполь та комбінат «Азовсталь».

Віцепрем’єрка – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук 22 квітня заявила, що російська сторона відмовляється відкрити гуманітарний коридор для цивільних з «Азовсталі». За її даними, на «Азовсталі» перебувають українські військові та близько 1000 цивільних.



Вона вкотре звернулася до світових лідерів і світової спільноти негайно докласти всіх зусиль для відкриття гуманітарного коридору з «Азовсталі» для жінок, дітей та осіб похилого віку.

Російська сторона заявляє, що на «Азовсталі» перебувають українські військові, їм пропонують здатися в полон. Факт перебування там цивільних Росія ігнорує.

Вранці 20 квітня командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський («Волина») закликав іноземні держави терміново провести «екстракцію» з Маріуполя – вивезти кілька сотень військових і цивільних з «Азовсталі» у безпечне місце, щоб врятувати від російських сил.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже другий місяць.