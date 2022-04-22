Верещук: російська сторона відмовляється відкрити гуманітарний коридор для цивільних з «Азовсталі»

Віцепрем’єрка – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявляє, що російська сторона відмовляється відкрити гуманітарний коридор для цивільних з «Азовсталі».



«Нам потрібен такий коридор з Азовсталі, щоб евакуювати звідти жінок, дітей та людей похилого віку. Росіяни відмовляються відкрити коридор для цивільних, цинічно вдаючи, що вони не розуміють різницю між коридором для здачі в полон військових і гуманітарним коридором для евакуації цивільних», – написала вона у своєму телеграмі.

Верещук наголошує, що росіяни «все розуміють», просто таким чином вони намагаються додатково тиснути на українських військових.

За її даними, на «Азовсталі» перебувають українські військові та близько 1000 цивільних.



Вона вкотре звернулася до світових лідерів і світової спільноти негайно докласти всіх зусиль для відкриття гуманітарного коридору з «Азовсталі» для жінок, дітей та осіб похилого віку.

Російська сторона заявляє, що на «Азовсталі» перебувають українські військові, їм пропонують здатися в полон. Факт перебування там цивільних Росія ігнорує.

12 квітня президент Росії Володимир Путін наказав російському міністрові оборони Сергію Шойгу заблокувати контрольований українськими силами металургійний комбінат «Азовсталь» у Маріуполі так, «щоб муха не пролетіла». А пропонований «штурм промзони «Азовсталі» наказав скасувати через недоцільність. Він не уточнив, чи триватиме бомбардування території підприємства.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович вважає, що ця заява Путіна означає, що російські війська не можуть фізично захопити підприємство, а також, ймовірно, те, що РФ перекинула частину своїх військ на північ, заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

Вранці 20 квітня командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський («Волина») закликав іноземні держави терміново провести «екстракцію» з Маріуполя – вивезти кілька сотень військових і цивільних з «Азовсталі» у безпечне місце, щоб врятувати від російських сил.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже другий місяць.