Предстоятель УПЦ (МП) пропонує провести «ходу», щоб вивести з Маріуполя цивільних і поранених військових

Митрополит Онуфрій, предстоятель Української православної церкви (Московського патріархату) запропонував провести у найближчі дні «молитовну ходу», щоб вивести з Маріуполя цивільних, поранених військових і забрати тіла загиблих.

«Українська православна церква, силами єпископату, духовенства, чернецтва і вірян, готова організувати молитовну ходу від міста Оріхів Запорізької області до заводу «Азовсталь» у місті Маріуполь з метою надання невідкладної допомоги та виведення мирних жителів. Також хода могла б вивезти поранених військових і забрати тіла загиблих. Ми звертаємося до всіх, від кого це залежить, і просимо в період зі Страсної П’ятниці (22 квітня 2022 року) до Світлого Христового Воскресіння (24 квітня 2022 року) на території міста Маріуполь та його околицях забезпечити режим припинення вогню і надати гуманітарний коридор для проходження зазначеної молитовної ходи», – звернувся Онуфрій.

Він зазначив, що у межах міста залишається велика кількість мирних жителів, серед яких багато дітей та літніх людей. Пораненим військовослужбовцям потрібна термінова медична допомога. Тіла загиблих мають бути передані їхнім родинам для належного поховання, сказав предстоятель УПЦ (МП).

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що 21 квітня евакуація громадян із Маріуполя не відбулася, бо біля точки збору війська РФ почали обстріл, через що «коридор» довелося закрити. Днем раніше також була зірвана евакуація цивільних з Маріуполя. Нині там, за даними української влади, заблоковані тисячі людей – військових та цивільних.

У РПЦ – неоднозначне ставлення до російського вторгнення в Україну. Низка священнослужителів підписали відкритий лист із закликом до миру; інші стоять на офіційній позиції російської влади.

Митрополит Онуфрій, предстоятель Української православної церкви (Московського патріархату), яка перебуває в молитовній єдності і частковому підпорядкуванні РПЦ, у перший день вторгнення різко засудив його, назвавши дії президента Росії Володимира Путіна аналогом братовбивства. У низці єпархій УПЦ (МП) перестали при богослужіннях згадувати патріарха Кирила.