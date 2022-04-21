Макрон закликав Росію дати змогу цивільним покинути Маріуполь

Президент Франції Емманюель Макрон звернувся до Росії із закликом поважати міжнародне гуманітарне право і дати змогу цивільним покинути Маріуполь.

«У Маріуполі ситуація лише погіршується. Десятки тисяч мирних жителів опинилися в пастці. Я ще раз закликаю Росію поважати міжнародне гуманітарне право, дозволити жителям покинути місто, пропустити гуманітарну допомогу», – написав Макрон у твітері.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що 21 квітня евакуація громадян із Маріуполя не відбулася, бо біля точки збору війська РФ почали обстріл, через що «коридор» довелося закрити.

Днем раніше також була зірвана евакуація цивільних з Маріуполя. Нині там, за даними української влади, заблоковані тисячі людей – військових та цивільних. Місто оточене російськими військами з перших днів широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого.