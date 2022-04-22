У британській розвідці пояснили, що може означати рішення Путіна про блокування «Азовсталі»

Рішення президента Росії Володимира Путіна про блокування «Азовсталі» може свідчити про намір перекинули свої сили вглиб Донбасу, повідомляє Міноборони Британії з посиланням на дані розвідки.



«Рішення Путіна блокувати металургійний завод «Азовсталь», ймовірно, свідчить про бажання стримати опір українців у Маріуполі та звільнити російські сили для розміщення в інших місцях на сході України», – йдеться у звіті розвідки.



У Міноборони Британії вважають, що наземний напад на «Азовсталь», ймовірно, призведе до значних втрат росіян, що ще більше знизить їхню загальну боєздатність.

21 квітня президент Росії Володимир Путін наказав російському міністрові оборони Сергію Шойгу заблокувати контрольований українськими силами металургійний комбінат «Азовсталь» у Маріуполі так, «щоб муха не пролетіла». А пропонований «штурм промзони «Азовсталі» наказав скасувати через недоцільність. Він не уточнив, чи триватиме бомбардування території підприємства.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович вважає, що ця заява Путіна означає, що російські війська не можуть фізично захопити підприємство, а також, ймовірно, те, що РФ перекинула частину своїх військ на північ, заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

Вранці 20 квітня командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський («Волина») закликав іноземні держави терміново провести «екстракцію» з Маріуполя – вивезти кілька сотень військових і цивільних з «Азовсталі» у безпечне місце, щоб врятувати від російських сил.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже другий місяць.