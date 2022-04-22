В ООН підтвердили загибель щонайменше 2345 цивільних через війну РФ проти України

Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 2345 і поранення 2919 цивільних людей через війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 20 квітня, повідомили в УВКПЛ ООН 21 квітня.

При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі, «оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається з затримкою, та багато повідомлень із місць, звідки надходить інформація про втрати серед цивільного населення, все ще потребують підтвердження».

Це стосується, наприклад, населених пунктів Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область) і Попасна (Луганська область), «де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб. Вони підлягають подальшій верифікації та не включені до вищенаведеної статистики».

В ООН додали, що більшість зафіксованих втрат серед цивільних були спричинені застосуванням вибухової зброї з широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні й авіаудари.

УВКПЛ ООН повідомляє, що взяло до уваги дані міністра внутрішніх справ України, згідно з якими, станом на 7:30 15 квітня були вбиті щонайменше 2700 цивільних осіб, у тому числі жінок та дітей. УВКПЛ бере до уваги і застереження міністра, який наголосив, що ця цифра стосується лише тих загиблих цивільних осіб, щодо яких порушили кримінальне провадження та де була проведена судово-медична експертиза тіл загиблих.