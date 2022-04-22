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В ООН підтвердили загибель щонайменше 2345 цивільних через війну РФ проти України

При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі

Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 2345 і поранення 2919 цивільних людей через війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 20 квітня, повідомили в УВКПЛ ООН 21 квітня.

При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі, «оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається з затримкою, та багато повідомлень із місць, звідки надходить інформація про втрати серед цивільного населення, все ще потребують підтвердження».

Це стосується, наприклад, населених пунктів Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область) і Попасна (Луганська область), «де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб. Вони підлягають подальшій верифікації та не включені до вищенаведеної статистики».

Маріуполь зсередини та ситуація на східному фронті (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Маріуполь зсередини та ситуація на східному фронті (фотогалерея)

Нові знімки показують бойові дії та нищення російською армією цивільних об'єктів на Сході України. Росія перегруповує та концентрує сили для нового наступу на Донбасі.

В ООН додали, що більшість зафіксованих втрат серед цивільних були спричинені застосуванням вибухової зброї з широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні й авіаудари.

УВКПЛ ООН повідомляє, що взяло до уваги дані міністра внутрішніх справ України, згідно з якими, станом на 7:30 15 квітня були вбиті щонайменше 2700 цивільних осіб, у тому числі жінок та дітей. УВКПЛ бере до уваги і застереження міністра, який наголосив, що ця цифра стосується лише тих загиблих цивільних осіб, щодо яких порушили кримінальне провадження та де була проведена судово-медична експертиза тіл загиблих.

Сєвєродонецьк: «Росія знищує цивільну інфраструктуру міста» – фотосвідчення
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Сєвєродонецьк: «Росія знищує цивільну інфраструктуру міста» – фотосвідчення

Армія Росії знищує цивільну інфраструктуру Сєвєродонецька. З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України російським силам вдалося захопити більшу частину Луганської області.

Масштабна війна Росії проти України

24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.

Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».

Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.

На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».

Не подолавши опір ЗСУ вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.

Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».

Станом на 18 квітня ООН підтвердила загибель 2072 цивільних, у тому числі 169 дітей. Ще 2818 людей зазнали поранень.

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