Голова Пентагону поїде в Німеччину на переговори щодо оборонних потреб України

Міністр оборони США Ллойд Остін наступного тижня вирушить до Німеччини, щоб зустрітися зі своїми колегами з кількох країн і обговорити як поточні, так і майбутні оборонні потреби України, повідомив речник Пентагону Джон Кірбі.

«Міністр прийме низку своїх колег із консультативної групи з оборони України на авіабазі «Рамштайн» 26-го числа, наступного тижня», – сказав Кірбі 21 квітня.

За його словами, теми обговорення будуть включати, серед іншого, останню оцінку ситуації на полі бою російського наступу на сході України та активізацію оборонно-промислової бази для забезпечення постійного потоку допомоги.

Також на порядку денному буде обговорення того, що знадобиться Україні після завершення війни, додав речник.

За його словами, список учасників зустрічі ще не завершений, але відомо, що серед присутніх будуть не тільки представники країн НАТО.

США й інші країни надають Україні військову допомогу, починаючи з 24 лютого, дня повномасштабного вторгнення РФ.

21 квітня американський президент Джо Байден оголосив, що США виділять черговий пакет військової допомоги Україні на 800 мільйонів доларів.