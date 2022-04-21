Президент: Росія відкинула пропозицію великоднього перемир’я, окупанти збирають дані для псевдореферендуму

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія відкинула пропозицію великоднього перемир’я.

«На жаль, Росія відкинула пропозицію встановити великоднє перемир’я. Це дуже добре демонструє, як насправді керівники цієї держави ставляться до християнської віри, до одного з найбільш радісних і важливих свят. Але ми зберігаємо надію. Надію на мир, надію на те, що життя переможе смерть», – сказав Зеленський у нічному відеозверенні.

Раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав до чотириденної «гуманітарної паузи» в бойових діях в Україні, щоб провести безпечну евакуацію мирних жителів та доставку гуманітарної допомоги до постраждалих районів. Він пропонував запровадити «великоднє перемир’я» з четверга і до неділі, 24 квітня – дати, коли християни східного обряду святкуватимуть Пасху. Втім у четвер війська РФ продовжили здійснювати обстріли, що автоматично завадило евакуаційним та гуманітарним коридорам.

Також президент Зеленський повідомив, що окупанти збирають особисті дані мешканців південних регіонів України з метою фальсифікації так званого «референдуму» і закликав жителів не надавати персональну інформацію загарбникам.

«Закликаю мешканців південних районів України – Херсонської та Запорізької областей – дуже уважно ставитися до того, яку інформацію про себе ви надаєте загарбникам. І якщо вони просять вас заповнити якісь анкети, залишити десь ваші паспортні дані, то знайте – це не для того, щоб вам допомогти. Не для того, щоб просто «переписати» людей, які живуть на певній території, як вони кажуть. Ні. І не для того, щоб дати вам якусь гуманітарну допомогу. Це для того, щоб реально сфальшувати на вашій землі так званий референдум, якщо надійде команда з Москви влаштувати таку виставу. І це – реальність. Будьте обережні», – сказав Зеленський у нічному відеозверенні.

Він додав: «Жодні «ХНР» не пройдуть. Якщо комусь хочеться нової анексії, то це може призвести хіба що до нових потужних санкційних ударів по Росії. Ви залишите свою країну настільки бідною, наскільки бідною Росія не була з часів громадянської війни після 1917 року».

Раніше в МЗС України заявили, що проведення так званих «референдумів» окупантами не матиме ніяких юридичних наслідків.

У 2014 році псевдореферендум про вступ до Росії був проведений в українській Автономній Республіці Крим і Севастополі. Його підсумки стали для Росії формальним приводом для прийняття цих територій до свого складу. Анексію Криму не визнала більшість країн світу, вказуючи, зокрема, на те, що голосування було проведене після того, як Крим захопили російські військові, саме його проведення суперечило законам України, а чесність і прозорість не була забезпечена.