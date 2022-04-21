Президент: Росія відкинула пропозицію великоднього перемир’я, окупанти збирають дані для псевдореферендуму

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія відкинула пропозицію великоднього перемир’я.
«На жаль, Росія відкинула пропозицію встановити великоднє перемир’я. Це дуже добре демонструє, як насправді керівники цієї держави ставляться до християнської віри, до одного з найбільш радісних і важливих свят. Але ми зберігаємо надію. Надію на мир, надію на те, що життя переможе смерть», – сказав Зеленський у нічному відеозверенні.
Раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав до чотириденної «гуманітарної паузи» в бойових діях в Україні, щоб провести безпечну евакуацію мирних жителів та доставку гуманітарної допомоги до постраждалих районів. Він пропонував запровадити «великоднє перемир’я» з четверга і до неділі, 24 квітня – дати, коли християни східного обряду святкуватимуть Пасху. Втім у четвер війська РФ продовжили здійснювати обстріли, що автоматично завадило евакуаційним та гуманітарним коридорам.
Також президент Зеленський повідомив, що окупанти збирають особисті дані мешканців південних регіонів України з метою фальсифікації так званого «референдуму» і закликав жителів не надавати персональну інформацію загарбникам.
«Закликаю мешканців південних районів України – Херсонської та Запорізької областей – дуже уважно ставитися до того, яку інформацію про себе ви надаєте загарбникам. І якщо вони просять вас заповнити якісь анкети, залишити десь ваші паспортні дані, то знайте – це не для того, щоб вам допомогти. Не для того, щоб просто «переписати» людей, які живуть на певній території, як вони кажуть. Ні. І не для того, щоб дати вам якусь гуманітарну допомогу. Це для того, щоб реально сфальшувати на вашій землі так званий референдум, якщо надійде команда з Москви влаштувати таку виставу. І це – реальність. Будьте обережні», – сказав Зеленський у нічному відеозверенні.
Він додав: «Жодні «ХНР» не пройдуть. Якщо комусь хочеться нової анексії, то це може призвести хіба що до нових потужних санкційних ударів по Росії. Ви залишите свою країну настільки бідною, наскільки бідною Росія не була з часів громадянської війни після 1917 року».
Раніше в МЗС України заявили, що проведення так званих «референдумів» окупантами не матиме ніяких юридичних наслідків.
У 2014 році псевдореферендум про вступ до Росії був проведений в українській Автономній Республіці Крим і Севастополі. Його підсумки стали для Росії формальним приводом для прийняття цих територій до свого складу. Анексію Криму не визнала більшість країн світу, вказуючи, зокрема, на те, що голосування було проведене після того, як Крим захопили російські військові, саме його проведення суперечило законам України, а чесність і прозорість не була забезпечена.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Станом на 18 квітня ООН підтвердила загибель 2072 цивільних, у тому числі 169 дітей. Ще 2818 людей зазнали поранень.
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