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Генсек ООН звернувся до Зеленського і Путіна, просить про зустрічі

UN Secretary-General Antonio Guterres speaks at the General Assembly 58th plenary meeting in New York on February 23, 2022, on the Russia-Ukraine conflict.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш попросив президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна прийняти його в Києві та Москві, повідомив представник генсека ООН Стефан Дюжжарик.

За його словами, в окремих листах до Зеленського та Путіна Гутерреш повідомив, що «він хотів би обговорити термінові кроки для встановлення миру в Україні».

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш 19 квітня закликав до чотириденної «гуманітарної паузи» в бойових діях в Україні, щоб забезпечити безпечну евакуацію мирних жителів та доставку гуманітарної допомоги до постраждалих районів.

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