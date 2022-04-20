Генсек ООН звернувся до Зеленського і Путіна, просить про зустрічі

Генсек ООН Антоніу Гутерреш попросив президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна прийняти його в Києві та Москві, повідомив представник генсека ООН Стефан Дюжжарик.

За його словами, в окремих листах до Зеленського та Путіна Гутерреш повідомив, що «він хотів би обговорити термінові кроки для встановлення миру в Україні».

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш 19 квітня закликав до чотириденної «гуманітарної паузи» в бойових діях в Україні, щоб забезпечити безпечну евакуацію мирних жителів та доставку гуманітарної допомоги до постраждалих районів.