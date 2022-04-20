МЗС України підтримує пропозицію ООН щодо чотириденного перемир’я на Великдень

Міністерство закордонних справ прокоментувало пропозицію генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй Антоніу Ґутерріша запровадити чотириденне перемир’я. Про це відомство заявило 20 квітня.

У МЗС поділяють думку про необхідність гуманітарної паузи для безпечної евакуації цивільних людей із небезпечних зон, де тривають або можуть початися бойові дії, «насамперед із багатостраждального Маріуполя».

«Високо цінуємо готовність ООН забезпечити доставку вкрай потрібної гуманітарної допомоги населенню найбільш постраждалих районів України у разі досягнення «режиму тиші». Росія повинна припинити напади на цивільні об’єкти України для забезпечення захисту цивільного населення, зокрема осіб, які перебувають у вразливих ситуаціях», – закликали у міністерстві.

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МЗС закликало Росію до поваги міжнародних зусиль із захисту медиків та гуманітарних працівників, їхнього транспорту та обладнання, а також лікарень та інших медичних закладів.

«Наголошуємо, що блокади російськими військовими українських міст, зокрема Маріуполя, ще більше загострюють і без того критичну гуманітарну ситуацію для цивільного населення та перешкоджають евакуаційним зусиллям. Росія має негайно припинити ці блокади», – додало дипломатичне відомство.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш 19 квітня закликав до чотириденної «гуманітарної паузи» в бойових діях в Україні, щоб забезпечити безпечну евакуацію мирних жителів та доставку гуманітарної допомоги до постраждалих районів.