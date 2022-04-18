«Закликаємо стати на сторону правди» – у МЗС України реагують на звинувачення президента Сербії

Україна «категорично відкидає безпідставні звинувачення», з якими на адресу Києва виступив президент Сербії Александар Вучич.

«Його заяви про нібито причетність України до повідомлень про мінування літаків сербських авіакомпаній, які здійснюють польоти до РФ, не відповідають дійсності», – ідеться в заяві речника українського зовнішньополітичного відомства Олега Ніколенка.

У Києві також висловили розчарування, що «Сербія досі не приєдналася до санкцій ЄС, накладених проти Росії за її нічим не спровоковану війну проти України».

«Щодня Росія завдає ракетно-бомбових ударів по українських містах, вбиває мирних жителів, руйнує цивільну інфраструктуру. Жорсткі санкції та єдність демократичного світу здатні зупинити цю війну. Закликаємо Белград стати на сторону правди і повною мірою долучитися до підтримки України та відстоювання цінностей, на яких заснована об‘єднана демократична Європа», – вказано в коментарі.

17 квітня в ефірі телекомпанії Pink TV Вучич заявив, що його країна продовжить польоти до Росії, попри повідомлення про «мінування» рейсів. «Сьогодні пілот отримав повідомлення про бомбу десь над Словаччиною, але він продовжував летіти, тому що ми знаємо, що повідомлення є неправдивими», – сказав президент Сербії. Вучич стверджує, що за такими повідомленнями стоять Україна та неназвана ним країна Євросоюзу.