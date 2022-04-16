Сербія: в Белграді відбулася проросійська демонстрація

Тисячі людей, які розмахували російськими та сербськими прапорами та несли фотографії президента Росії Володимира Путіна, вийшли 15 квітня на демонстрацію в Белграді. Таким чином вони висловили протесту проти підтримки Сербією відсторонення Росії з Ради ООН із прав людини.

Акція, організована ультраправою антиіммігрантською групою «Народний патруль», зібралася біля пам'ятника російському царю Миколі II в центрі Белграда, а звідти пішла до посольства Росії, скандуючи «Серби і росіяни - брати назавжди», «Ні НАТО» і «Крим – це Росія, Косово – це Сербія». Вони запалили смолоскипи та кидали димові шашки перед будівлею офісу президента Сербії, викрикуючи гасла проти глави держави Александара Вучича.

Присутні правоохоронці не вжили жодних заходів. Організатори протесту вимагали від уряду «негайно припинити всі провадження проти Росії в міжнародних організаціях».

Сербія тричі голосувала за резолюції ООН, які засуджують вторгнення Росії в Україну, але підтримувала лише рішення, які не передбачають запровадження санкцій. Разом із 92 іншими членами Генеральної асамблеї ООН 7 квітня Сербія проголосувала за виключення Росії з Ради ООН з прав людини.