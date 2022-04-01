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На памʼятнику Шевченку в Сербії з’явився символ російської армії Z

Памʼятник Тарасу Шевченку Новому Саду подарував Львів, котрий є його містом-побратимом (фото 2020 року)

На памʼятнику українському поету Тарасу Шевченку в Новому Саді – столиці сербського автономного краю Воєводина, з’явилася літера Z, яка символізує російську агресію на Україну, передає кореспондент Радіо Свобода. Цю літеру можна бачити на кількох місцях в новосадському університетському кампусі, також на будинках в інших частинах міста.

Памʼятник, автором якого є український скульптор Володимир Цісарик, другому за величиною місту в Сербії подарував Львів, котрий є містом-побратимом Нового Сада.

На постаменті українською й сербською мовами викарбовані Шевченкові слова з поеми «Єретик»: «Щоб усі словʼяни стали добрими братами і синами сонця правди».

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Новий Сад 2022 року проголосили «європейською столицею культури». За спостереженням кореспондента Радіо Свобода, у місцевих ресторанах останнім часом можна почути радянську пісню «Выходила на берег Катюша». Міська рада 2014 року проголосила почесним громадянином президента Російської Федерації Путіна.

Сербські урядовці досі не коментували плюндрування памʼятника, біля якого на початку агресії на Україну відбувся протест українсько-русинської громади. Представники місцевої влади не брали в ній участь.

Уряд Сербії офіційно заявляє про «нейтральність», хоча всі владою контрольовані медіа виступають на боці Росії й стверджують, що Москва «була змушена реагувати на загрози з боку українських націоналістів».

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