Компанія Samsung прибрала букву Z із назв своїх смартфонів у країнах Балтії

Південнокорейська компанія Samsung прибрала з назв своїх смартфонів у деяких країнах Європи маркування Z, яке стало символом підтримки російського вторгнення в Україну.

Зміни поки що відбулися лише на офіційних сайтах компанії в Латвії, Литві та Естонії. На це звернули увагу профільні видання про електроніку. Офіційних заяв керівництва Samsung щодо ребрендингу не було.

З 2020 року цією літерою маркувалися серії складаних телефонів Samsung – Galaxy Z Fold 3 та Galaxy Z Flip 3.

На початку березня Samsung зупинила постачання своїх продуктів до Росії.

Раніше цього тижня влада Німеччини заявила, що заборонить демонстрацію літери Z як символу підтримки російського вторгнення в Україну. Представник міністерства внутрішніх справ ФРН зазначив, що дії Росії є злочином, і люди, які це виправдовують, також можуть бути притягнуті до відповідальності.

Від використання цієї літери у своєму логотипі тимчасово відмовилася швейцарська страхова компанія Zurich Insurance.