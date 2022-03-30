РФ зосереджує зусилля на проведенні наступу в Східній операційній зоні – Генштаб ЗСУ

Російські військові зазнали значних втрат і, ймовірно, тимчасово відмовилися від блокування Києва, натомість здійснюють перегрупування і зосереджують зусилля на проведенні наступальної операції у Східній операційній зоні, заявили у Генеральному штабі Збройних сил України.

«На Донецькому напрямку противник активізував вогневий вплив і штурмові дії. Продовжує завдавати авіаційних і ракетних ударів по населених пунктах. Основні зусилля зосереджує на взятті під контроль міст Попасна, Рубіжне та Маріуполь», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому в 35-ий день війни РФ проти України.

За даними Генштабу, військові РФ нарощують систему матеріально-технічного і тилового забезпечення військ на Донецькому і Таврійському напрямках.

«У зв’язку з необхідністю комплектування підрозділів збройних сил РФ, що беруть участь у війні проти України і зазнали суттєвих втрат, військове командування ворога продовжує направляти військовослужбовців з військових частин забезпечення, зокрема і з навчальних закладів. Особовий склад противника деморалізований і має низьку мотивацію до участі у бойових діях на території України. Так, за наявною інформацією, спроби російського військового командування мобілізувати «добровольців» не мають підтримки населення. Зокрема, у Калінінградській області вдалося назбирати лише 17 так званих «добровольців», – йдеться в повідомленні.

На Сіверському напрямку, за даними Генштабу, загарбники зосередили зусилля на проведенні заходів диверсійно-розвідувальної діяльності, інженерному обладнанні позицій і завданні артилерійських ударів по позиціях підрозділів Збройних сил України і об’єктах інфраструктури в районі Чернігова.

Після завершення українсько-російської зустрічі в Туреччині 29 березня Москва виступила із заявою про нібито скорочення активності армії РФ біля Києва і Чернігова.​

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові не зменшуватимуть своїх оборонних зусиль з огляду на заяви РФ. У Генштабі ЗСУ назвали «оманою» нібито відмову військ РФ від оточення Києва.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».