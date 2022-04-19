Війна в Україні. Генсек ООН закликав до «гуманітарної паузи» на Великдень

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав до чотириденної «гуманітарної паузи» в бойових діях в Україні, щоб забезпечити безпечну евакуацію мирних жителів та доставку гуманітарної допомоги до постраждалих районів.

Гутерріш повідомив, що ця пауза, серед іншого, посприяє відправленню гуманітарної допомоги до Маріуполя, Херсона, Донецька та Луганська, починаючи з четверга і до неділі, 24 квітня – дати, коли християни східного обряду святкуватимуть Великдень.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».