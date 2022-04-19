Бойовики «ЛДНР» влаштували в окупованій Розівці збори для жителів щодо «нової влади» – Запорізька ОВА

У Розівці Запорізької області представники збройних угруповань «ЛДНР» влаштували збори для місцевого населння, щоб розповісти про встановлення так званої «нової влади» в окупованому містечку. Про це повідомляють у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

«З місцевим населенням була проведена відповідна робота з боку окупантів. Вони були запрошенні для з’ясування різних соціально-побутових проблем населення, запрошенні в місцевий будинок культури, де були проведені так звані збори, але були присутні переважно люди літнього віку та переселенці з Маріуполя. Там було озвучено про так званий «меморандум» чи «волевиявлення» людей за те, щоб, по-перше, провести «вибори» нового мера, нового активу села, а потім звернення до так званої республіки «ДНР» про приєднання тимчасове, поки не буде захоплене Запоріжжя. Ми знаємо, що це фейкова і підступна подія», – йдеться в оприлюдненій ОВА заяві голови Пологівської РДА Артура Крупського, до району котрого і належить Розівка.

У Запорізькій ОВА також заявляють, що за фактом події звернулися до правоохоронних органів.

Селище Розівка Пологівського району Запорізької області тимчасово окуповане військами РФ.

27 березня у коментарі Радіо Свобода речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що проведення так званих «референдумів» ватажками підтримуваних Росією збройних угруповань, які окупують частину Донбасу, не матиме юридичних наслідків.

Раніше ватажок угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник заявив, що найближчим часом на території, підконтрольній цьому підтримуваному РФ угрупованню, може відбутися «референдум» про входження до складу Росії.

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав незалежність окупованих частин Донбасу, де діють угруповання «ЛНР» і «ДНР». Під приводом їх захисту 24 лютого Путін розпорядився розпочати повномасштабну війну проти України, яку влада Росії називає «спеціальною військовою операцією».

У 2014 році псевдореферендум про вступ до Росії був проведений в українській Автономній Республіці Крим і Севастополі. Його підсумки стали для Росії формальним приводом для прийняття цих територій до свого складу.

Анексію Криму не визнала більшість країн світу, вказуючи, зокрема, на те, що голосування було проведене після того, як Крим захопили російські військові, саме його проведення суперечило законам України, а чесність і прозорість не була забезпечена.