Пентагон: в Україну з США прибули ще 4 рейси з допомогою, в тому числі – гаубиці

За останні 24 години до України з США прибули ще чотири літаки з військовою допомогою, що включає в себе артилерійські системи – гаубиці. Про це повідомив високопоставлений чиновник Міністерства оборони США на закритому брифінгу для журналістів 20 квітня.

«Ще чотири рейси прибули за останні 24 години з моменту оголошення про 800 мільйонів доларів доларів військової допомоги (заявлений США пакет військової допомоги на загальну суму 800 мільйонів доларів – ред.), і деякі з цих рейсів включали гаубиці», – заявив високопосадовець у Пентагоні.



Також, за словами чиновника Міноборони США, українські інструктори вже розпочали навчання на такому типу зброї.

«Ці навчання триватимуть близько тижня, після чого інструктори повернуться до України, щоб навчати своїх колег», – повідомив він.



Раніше речник Пентагону Джон Кірбі повідомив, що в рамках військової допомоги на 800 мільйонів доларів до України прибудуть гаубиці калібру 155 мм та 40 тисяч патронів до них.



Президент Володимир Зеленський у відеозверненні, опублікованому 20 квітня, заявив, що закордонні партнери «стали краще розуміти» потреби України у відбитті агресії Росії.

Раніше у Пентагоні повідомили, що наступальні операції армії РФ в районі Ізюма та Донецька є «прелюдією до більш масштабних атак».



«Схеми» також публікували супутникові знімки на яких видно, як частина військової техніки РФ, що базується в окупованому селі на Харківщині, виїхала колоною у напрямку Ізюма.