Зеленський з «обережним оптимізмом»: «Партнери стали краще розуміти наші потреби»

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив, що закордонні партнери «стали краще розуміти» потреби України у відбитті агресії Росії.

«Я дуже радий сказати, сказати з обережним оптимізмом, що наші партнери стали краще розуміти наші потреби. Розуміти, що саме нам необхідно. І коли саме нам все це необхідно. Не через тижні, не за місяць, а негайно. Саме зараз, коли Росія намагається активізувати свої атаки», – сказав президент.

За його словами, наразі робиться «більше, ніж максимум», щоб забезпечити постачання зброї для української армії.

«Щоденно всі наші дипломати, усі наші представники і я особисто по всіх можливих каналах – офіційних і неофіційних – працюємо в режимі 24/7, щоб прискорити постачання допомоги», – додав Володимир Зеленський.

Він визнав, що ситуація на сході та півдні країни залишається «максимально жорсткою».

«Окупанти не полишають спроб шляхом нового масштабного наступу вибороти хоч якусь перемогу для себе. Хоча б щось, що вони зможуть «згодувати» своїм пропагандистам... Маріуполь, Авдіївка, Марʼїнка, Красногорівка, Торецьк, Велика Новосілка, Золоте, Попасна, Ізюм, Харків, Гуляйполе, Миколаїв, Високопілля, Снігурівка та десятки, десятки інших міст, інших наших громад сходу, громад півдня України, у боротьбі за які вирішується доля нашого народу, доля нашої свободи», – сказав президент.

Масштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу». Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах. На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти». Не подолавши опір ЗСУ вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою». Станом на 18 квітня ООН підтвердила загибель 2072 цивільних, у тому числі 169 дітей. Ще 2818 людей зазнали поранень.