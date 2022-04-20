Поблизу Севастопольської бухти чергують два військові кораблі РФ – фото

Біля входу в Севастопольську бухту чергують два військові кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

На відстані кількох кілометрів від входу в бухту (на фото – ліворуч) перебуває корабель, який визначається за силуетом як тральщик проєкту 266М «Аквамарин-М», за класифікацією НАТО – Natya class minesweeper.

У складі Чорноморського флоту РФ у строю два таких тральщики – «Иван Голубец» (бортовий номер 911) і «Ковровец» (бортовий номер 913).

Тип корабля (на фото справа), що перебуває біля входу в бухту, визначити складно через його розташування – кормою до спостерігача.

Минулого тижня на ремонті у Севастополі стояв великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ «Азов».

Крім того, як раніше повідомляли Крим.Реалії, у Кілен-бухті також стоїть великий десантний корабель «Ямал», бортовий номер 156, який перебуває в ремонті з січня 2018 року.

14 квітня у Чорному морі затонув флагман російського Чорноморського флоту – крейсер «Москва». Це сталося після того, як у нього влучили українські ракети – заявили влада України і Пентагон.

За версією російського Міноборони, пожежа сталася внаслідок детонації боєприпасу, після чого корабель намагалися буксирувати в порт, але нібито через шторм він затонув.

Російське оборонне відомство раніше повідомляло, що екіпаж крейсера евакуйовано у повному складі. Водночас кілька джерел, зокрема і родичі моряків, кажуть, що внаслідок вибуху були загиблі.

У ніч на 18 квітня в різних телеграм-каналах були опубліковані фотографії та відео, імовірно, ракетного крейсера «Москва» під час пожежі. Справжність фото та відео не підтверджена, але експерти стверджують, що вони виглядають дуже правдоподібно, і корабель на них – це саме «Москва».

У ніч на 19 квітня оперативне командування «Південь» повідомило, що російські кораблі у Чорному морі відійшли від берегів України майже на 200 кілометрів.