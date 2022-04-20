Пентагон: атаки армії РФ в районі Ізюма й Донецька – прелюдія до більш масштабних наступів

Наступальні операції армії РФ в районі Ізюма та Донецька є «прелюдією до більш масштабних атак», повідомив високопоставлений чиновник Міністерства оборони США на закритому брифінгу для журналістів 19 квітня.

«Ми бачили, що деякі обмежені наступальні операції почалися на південний захід від Донецька і на південь від Ізюма. Ми вважаємо, що це – прелюдія до майбутніх більших операцій», – заявив високопосадовець Пентагоні.

На уточнення щодо стратегії наступу російських військ чиновник Міноборони США зазначив, що йдеться про змішаний підхід, коли армія РФ здійснює повітряні та далекобійні атаки для руйнування інфраструктури.

«Вони продовжують поповнювати свої сили, доукомлектовуючи підрозділи. За останні 24 години вони додали ще 2 батальйонні тактичні групи. Зараз ми нараховуємо їх 78 всередині України», – зазначив високопосадовець.

Раніше голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомляв, що війська РФ поспішають із підготовкою наступу на схід для того, щоб до Великодня отримати хоч якісь тактичні досягнення. За даними Буданова, російські військові сконцентрували зусилля на певних ділянках «прориву».

«Нині це – Ізюм, точка, де вони намагаються наступати», – сказав Буданов.

«Схеми» також публікували супутникові знімки на яких видно, як частина військової техніки РФ, що базується в окупованому селі на Харківщині, виїхала колоною у напрямку Ізюма.