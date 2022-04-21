Зеленський просить Португалію передати Україні танки «Леопард» і ракети «Гарпун»



Президент України Володимир Зеленський звернувся до парламенту Португалії з проханням передати Україні танки «Леопард», бронетранспортери та протикорабельні ракети «Гарпун» для захисту від російської агресії.

«Коли ми звертаємося до народів вільного світу, ми говоримо про прості та зрозумілі речі. Ми вимагаємо зброї, щоб захиститися від жорстокого російського вторгнення, яке принесло нашим людям стільки ж зла, скільки 80 років тому принесло нацистське вторгнення. Танки «Леопард», бронетранспортери, протикорабельні ракети «Гарпун» – це те, що у вас є і чим ви можете допомогти для захисту свободи та цивілізації Європи. Тому звертаюся до вашої держави з проханням надати нам цю допомогу», – заявив Зеленський у відеозверненні, яке транслювали під час національного телемарафону.

Він додав, що Україна потребує посилення санкційного тиску на Росію.

«Коли ЄС готує шостий пакет санкцій, важливо, щоб ви проявили лідерство і захищали необхідність запровадження нафтового ембарго проти Росії на рівні всієї Європи», – сказав президент України.

Зеленський також наголосив на необхідності закриття всіх портів Португалії для російських суден, особливо тих, які росіяни намагаються сховати під чужими прапорами.

Президент Володимир Зеленський 20 квітня заявив, що закордонні партнери «стали краще розуміти» потреби України у відбитті агресії Росії.