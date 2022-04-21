Нова військова допомога США: у Пентагоні уточнили, яку зброю передадуть Україні

Міністерство оборони США уточнило, що входить до оголошеного сьогодні пакету військової допомоги Україні.



Як повідомляє пресслужба Пентагону, можливості цього пакету включають:

72 155-мм гаубиці та 144 000 артилерійських снарядів;

72 тактичні транспортні засоби для буксирування 155-мм гаубиць;

121 тактична безпілотна повітряна система Phoenix Ghost;

польова техніка та запчастини.

«Це зобов’язання разом із 18 155-мм гаубицями, оголошеними 13 квітня, забезпечує достатньо артилерійських систем для оснащення п’яти батальйонів», – зауважили в американському оборонному відомстві.

Президент США Джо Байден 21 квітня оголосив про надання додаткового пакета військової допомоги Україні на 800 млн дол.

Президент Володимир Зеленський 20 квітня заявив, що закордонні партнери «стали краще розуміти» потреби України у відбитті агресії Росії.

13 квітня адміністрація президента Джо Байдена санкціонувала надання Україні додаткової зброї, боєприпасів та іншої допомоги у сфері безпеки на 800 мільйонів доларів.