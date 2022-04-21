CША надають додаткову військову допомогу Україні – Байден

Президент США Джо Байден оголосив про надання додаткового пакета військової допомоги Україні.

«Сьогодні я оголошую про ще один пакет допомоги Україні на 800 млн дол, щоб посилити здібності України вести бойові дії на Донбасі», – сказав Байден під час виступу у четвер.

За його словами, до цього пакету допомоги входять, зокрема, важка артилерія, боєприпаси до неї та тактичні безпілотники.



Також Джо Байден заявив, що США виділять Україні ще 500 млн доларів економічної допомоги.

Президент Володимир Зеленський 20 квітня заявив, що закордонні партнери «стали краще розуміти» потреби України у відбитті агресії Росії.

13 квітня адміністрація президента Джо Байдена санкціонувала надання Україні додаткової зброї, боєприпасів та іншої допомоги у сфері безпеки на 800 мільйонів доларів.