Україна не отримувала винищувачів від Заходу – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Україна не отримувала винищувачів від країн Заходу. Він сказав про це в інтерв’ю французькому телеканалу BFM TV, відео якого розміщено в телеграм-каналі Офісу президента України 21 квітня.

«По факту винищувачів у нас немає. Жодного постачання будь-яких літаків у нас іще не було. На сьогодні я підтверджую, що потеплішали відносини з Заходом... і ми бачимо намагання збільшити підтримку й у напрямку важкої техніки... Ми очікуємо на це і думаємо, що це правда, що це буде в нас», – сказав президент.

На запитання, чи отримала Україна наразі обіцяну французькою стороною зброю, Зеленський сказав, що «деякі речі ми отримали». «Що стосується деталей, я не готовий про це говорити відверто. Є речі, яких ми очікуємо і дуже очікуємо, ми отримали сигнал, що ми матимемо можливість це отримати найближчим часом», – додав президент, не навівши подробиць.

Він подякував Франції, а також іншим країнам ЄС, Великій Британії і США за підтримку.

«Щодо конкретики, з Франції ми отримуємо медичну допомогу, отримали гуманітарну допомогу, і ми дуже чекаємо на військову допомогу. Це правда. Ми бачимо листи щодо конкретних речей й ми чекаємо на це. Скажу вам відверто, я вірю народу Франції і вірю керівництву вашої держави, що ми зможемо все-таки все це отримати, й це збільшить потужність нашої обороноздатності», – сказав голова держави.

20 квітня високопоставлений чиновник США зі сфери оборони, якого цитує CNN, заявив, що Україна змогла посилити свої ВПС ще 20 військовими літаками завдяки західним поставкам запчастин.

За день до цього речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що Україна отримала, крім деталей, також і додаткові винищувачі. Проте пізніше він заявив, що допустився помилки і йдеться саме про запчастини і комплектуючі до літаків, а не нові літаки.

Кірбі 20 квітня додав: «Насправді, завдяки нашим зусиллям із забезпечення запчастинами і координації доставок деталей з інших країн, вони змогли значно збільшити свій парк».

Вранці 20 квітня Командування Повітряних сил ЗСУ також заявило, що Україна отримала від західних партнерів запчастини для ремонту наявних літальних апаратів, а нових літаків не отримувала.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово звертався до інших країн із проханням надати країні військові літаки, щоб вона могла захистити небо від російської авіації, яка, зокрема, атакує цивільних.