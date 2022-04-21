У США заявили, що завдяки поставкам деталей Україна змогла підняти в небо ще 20 літаків

Україна змогла посилити свої ВПС ще 20 військовими літаками завдяки західним поставкам запчастин, повідомив високопоставлений чиновник США зі сфери оборони, якого цитує CNN.

Хоча чиновник не уточнив, яка країна надала запчастини для літаків, він наголосив, що США та інші країни працювали, «щоб вони отримали необхідні деталі, необхідні для того, щоб літаки піднялися в повітря».

Потік запчастин дозволив Україні розширити свій парк бойових літаків, попри вторгнення Росії, і зараз українські військові мають більше літаків, ніж три тижні тому, сказав посадовець 20 квітня.

За день до цього речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що Україна отримала, крім деталей, також і додаткові винищувачі. Проте пізніше він заявив, що допустився помилки і йдеться саме про запчастини і комплектуючі до літаків, а не нові літаки.

Кірбі 20 квітня додав: «Насправді, завдяки нашим зусиллям із забезпечення запчастинами і координації доставок деталей з інших країн, вони змогли значно збільшити свій парк».

Вранці 20 квітня Командування Повітряних сил ЗСУ також заявило, що Україна отримала від західних партнерів запчастини для ремонту наявних літальних апаратів, а нових літаків не отримувала.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово звертався до інших країн із проханням надати країні військові літаки, щоб вона могла захистити небо від російської авіації, яка, зокрема, атакує цивільних.