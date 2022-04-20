Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Україна отримала від партнерів запчастини і комплектуючі, а не нові літаки – командування

«Отримали запчастини і комплектуючі для відновлення і ремонту парку літаків, які є на озброєнні авіації Повітряних сил, що дозволить поставити до строю більше техніки»

Україна отримала від західних партнерів запчастини для ремонту наявних літальних апаратів, а нових літаків не отримувала, повідомило вранці 20 квітня Командування Повітряних сил ЗСУ.

«Україна не отримувала нові літаки від партнерів! За сприяння уряду США Повітряні сили Збройних сил України отримали запчастини і комплектуючі, для відновлення і ремонту парку літальних апаратів, які є на озброєнні авіації Повітряних сил, що дозволить поставити до строю більше техніки», – наголосили у командуванні.

На брифінгу 19 квітня речник Пентагону Джон Кірбі повідомив, що Україна отримала посилення своєї авіації від західних країн (не США), які надали Києву «додаткові літаки і деталі для літаків».

Якою зброєю Україна переможе Росію? | Донбас Реалії
Embed
Якою зброєю Україна переможе Росію? | Донбас Реалії

No media source currently available

0:00 0:22:22 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Масштабна війна Росії проти України

24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.

На початку квітня російські війська повністю залишили три області на півночі України – Київську, Чернігівську і Сумську.

Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».

Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.

На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».

Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».

Станом на 10 квітня ООН підтвердила загибель 1793 людей та поранення 2439 цивільних внаслідок війни Росії проти Україні.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG