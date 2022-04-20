Норвегія направить Україні близько 100 ЗРК «Містраль» – голова ОП

Норвегія направить Україні близько сотні зенітно-ракетних комплексів «Містраль», повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Гарні новини зранку. Норвегія ухвалила рішення направити Україні близько 100 зенітно-ракетних комплексів «Містраль», повідомило Міністерство оборони країни. А ще ж є винищувачі від союзників. Працюємо далі», – написав Єрмак у телеграмі 19 квітня.

ЗРК «Містраль» – переносний зенітний ракетний комплекс, призначений для ураження гелікоптерів і літаків на малих висотах; розроблений у Франції.