«Рашисти, орки, нацисти». Хто і як називає російську армію, яка вторглася в Україну 

Рашисти, орки, фашисти, окупанти, нацисти, загарбники, терористи, мародери. Так називають в Україні армію Російської Федерації, яка вторглася в Україну 24 лютого. Європейські політики порівнюють поведінку російських військ із гітлерівськими підрозділами СС. Фашистами подекуди себе називають і самі російські солдати. Що стоїть за цими словами? Що об’єднує фашизм, нацизм, «путінізм»? Та чи потрібна Росії денацифікація?

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю турецькому телеканалу Habertürk назвав російських військових «нацистами», коментуючи їхні злочини щодо цивільного населення в Київській області.

«Це наслідок їхнього відкритого нацизму. Вони знають, що вони нацисти. Вони давно розповсюджують цю інформацію щодо українців. Вони не зможуть виправдати те, як вони відносяться до знищення нашої нації. І вони знайшли собі наратив, що в нас є якісь нацисти, які знищують все російське. Але факт є факт. Війна на нашій території. Братські могили українців. І все це є конкретним фактом і Росія прийшла сюди з війною», – сказав Зеленський.

Польський президент Анджей Дуда порівняв дії російської армії з німецькими СС, фашистськими пілотами у Другій світовій війні. СС – це військово-поліцейська організація Націонал-соціалістичної німецької робітничої партії, що брала участь в організації Голокосту.

«Сьогодні російська армія, російські лідери поводяться як Гітлер, а також німецькі СС, німецькі пілоти фашистської армії під час Другої світової війни. Це – безпрецедентні вбивства, з чим вільний світ ніколи не зможе змиритися», – заявив Дуда.

Офіційний Кремль натомість перекладає провину за воєнні злочини, скоєні в Україні на міфічних «українських неонацистів».

Часто голови обласних військових адміністрацій, українські міністри, військові, представники влади, коментуючи воєнні злочини російських військових, називають їх «рашистами» та «орками».

Раніше були фашисти, а зараз рашисти, орки…

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов у нещодавньому інтерв’ю ВВС заявив, що російські військові поводять себе як рашисти, орки: «Ми вважали, що російські військові мали б поводити себе як російські військові. А коли вони стали поводити себе як рашисти – зараз такий вислів у нас є, раніше були фашисти, а зараз рашисти, орки…»

«Рашисти добре знали, куди цілять і чого хочуть. Хочуть знищити все українське», – сказав голова Донецької ОВА Павло Кириленко після того, як військові РФ обстріляли вокзал Краматорська.

«Рашисти перетворили все наше місто на табір смерті... Це вже не Чечня чи Алеппо. Це – новий Освенцим та Майданек. Світ має допомогти покарати путінських нелюдів», – сказав мер Маріуполя Вадим Бойченко про фільтраційні табори.

Посол України в ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради безпеки ООН також порівняв російських окупантів з нацистами.

«Російські окупанти продовжують примусово переправляти українців з окупованих територій Донбасу до Росії, як це колись робила нацистська Німеччина. Невід'ємним елементом їх передачі є фільтраційні табори», – сказав Кислиця.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова називає російських солдатів рашистами, коментуючи їхні злочини в Київській області: «Жага крові українців дозволяє рашистам розстрілювати навіть за якийсь не такий одяг».

Аналітик Аріяна Ґіць вважає, що нацисти в Україні – це російські загарбники.

«Російські фашисти, які вторглися в Україну, гірші, ніж німецькі нацисти», – пише у твіттері канадський експерт Майкл Маккей.

«Людьми російських окупантів назвати неможливо, вони – справжні орки, безжальні та мерзенні, таким не місце на землі!», – пишуть на сторінці угруповання військ «Південь» Збройних Сил України.

Відомий випадок, коли російські солдати самі називають себе фашистами. Народний депутат Олексій Гончаренко опублікував фото щоденника російського військового, знайдений у Тростянці. «Ми, як фашисти, пограбували всі магазини, повибивали шибки», – пише у щоденнику військовий РФ.

Полонений російський військовий Максим Черник на пресконференції сказав: «В цій ситуації ми фашисти, тому що гинуть мирні люди, діти, старі просто так, бо цього захотілося сильним світу цього».

Водночас суд у Москві визнав фразу «Фашизм не пройде» «негативним ставленням» до армії РФ. Тверський районний суд оштрафував активістку за статтею про дискредитацію російської армії через плакат із написом «Фашизм не пройде».

«Зміст наочної агітації явно виражений негативним ставленням до збройних сил Російської Федерації», – йдеться у протоколі.

Як назвати: фашисти, рашисти, орки?

Аналітик Стокгольмського центру з вивчення Східної Європи Андреас Умланд вважає, що є деяка подібність між Вермахтом і російською армією, проте визначення «фашисти» для російських військових не зовсім точне.

«Що стосується ідеології російського режиму – не зовсім еквівалентний чи адекватний термін фашизм, тому що з терміном фашизм асоціюється революційна ідеологія, створення нового світу, нової країни, нового світопорядку, а путінський режим він скоріше хоче відтворити старий світопорядок, відновити частково царську і радянську імперії», – каже він.

Умланд пояснює, що на практиці російський окупаційний режим терористичний і місцями геноцидний, і тим самим дійсно нагадує німецьку окупаційну політику в східній Європі, в тому числі в Україні.

Назви для російських військових така, як «фашисти», «рашисти» скоріше метафоричні, переконує Умланд, і не зовсім охоплюють те, що відбувається.

Аналітик дав таке визначення російським військовим:

«Солдати імперіалістичної країни, які хочуть окупувати чужі території і відтворити стару імперію. Для цього використовують терористичні методи, які частково мають ознаки геноциду, які застосовують масові вбивства катування, репресії. В одному слові не можна виразити. Це загарбники, терористи».

Ще із 2014-го року російських військових та проросійських бойовиків почали називати орками. Як і вигадані істоти з романів Джона Толкіна, російські солдати відзначаються нелюдськістю, варварством, жорстокістю, вважають ті, хто прямо зіткнувся із окупантами.

У Збройних силах України знайшли схожі риси у російських військових та персонажів книг Толкіна.

«Вони практикували катування полонених заради забави і наругу над трупами ворогів. В орків була своя мова, недоладна, сповнена лайок і повторень одного й того ж. Так чим скажіть сучасні російські окупанти, що прийшли на українську землю відрізняються від орків?», – вважають в ЗСУ.

Угруповання військ «Південь» порівнює російські війська з орками через знущання над цивільним населенням, ґвалтування жінок та дітей, мародерство на захоплених територіях тощо.

«Перехоплені розмови їх командирів підтверджують наругу та катування над полоненими: відрізають пальці, а іноді і кисті, розбивають колінні чашечки, виколюють очі, виривають зуби, спалюють живцем – не завжди ці діяння проводять для отримання корисної інформації, зазвичай таке чинять, щоб отримати насолоду, насолоду від криків, страждань», – йдеться в повідомленні.

Що об’єднує фашизм, нацизм, «путінізм»​?

Історик, науковець і публіцист Ярослав Грицак в інтерв’ю Радіо Свобода сказав, що спільного у путінського режиму і фашизму: рівень репресій щодо власного населення, відсутність повних свобод, зневага до людського життя. Він називає ідеологію Путіна – «ідеологія великої Росії».

«Путінізм можна ставити в один ряд не тільки з фашизмом, чи нацизмом, але й з комунізмом. Це один з видів авторитарної влади, який прагне до тоталітаризму. Така держава як показує історія немає майбутнього є тільки минуле», – каже історик.

Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що сьогоднішня Росія має всі риси фашизму: авторитарність, нетерпимість, шлях в минуле, феодальна лояльність.

За словами заступника директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайла Міщенка, рашизм як ідеологія, на націоналістичній проблематиці ближчий до нацизму, ніж до фашизму.

Німеччина часів Гітлера – це ідеологія нацизму, це дещо інше ніж ідеологія фашизму, фашизм більше пов’язаний з Італією Муссоліні, каже Михайло Міщенко. Він називає нацизм однією з ідеологій фашизму і пояснює їхні відмінності:

«Чим відрізняється нацизм від фашизму, насамперед більшому акцентові на німецькому націоналізмі. Для італійського фашизму не був властивий антисемітизм у тій мірі якій він був властивий для націонал-соціалізму. В цьому основна відмінність нацизму від фашизму», – каже Міщенко.

Міщенко переконує, після окупації Криму, початку і фактичної окупації частини Донецького регіону, а особливо після початку повномасштабної агресії проти України, режим Путіна набув всіх ознак тоталітарного.

«Повна заборона будь-яких діяльностей опозиційних політичних діячів, закриття опозиційних ЗМІ, які критикують війну. Зараз політичний режим Росії набув всіх ознак тоталітарного. Зараз фактично Путін і його режим став тим, чим Гітлер і його нацистський режим в середині 20 століття. Це протиставлення себе всьому демократичному світу», – додав Міщенко.

Росії потрібна денацифікація?

24 лютого президент Росії Володимир Путін оголосив, що ухвалив рішення про початок проведення «спецоперації на Донбасі». «Ми прагнутимемо демілітаризації та денацифікації України», – заявив Путін.

Заперечення загальнолюдським цінностям, крайній цинізм, зневага до людського життя, крайній ступінь націоналізму. Фактично ідеологія і практика рашизму – це ідеологія і практика нацизму сучасності. Причому значною мірою перевершуючи за цинізмом нацистський режим

Водночас за 55 днів війни проти України, Росія сама стала символом нацизму для цивілізованого світу, вважає Міщенко.

«Заперечення загальнолюдським цінностям, крайній цинізм, зневага до людського життя, крайній ступінь націоналізму. Фактично ідеологія і практика рашизму – це ідеологія і практика нацизму сучасності. Причому значною мірою перевершуючи за цинізмом нацистський режим», – сказав Міщенко.

Володимир Зеленський наголошує, що оголошення «денацифікації» – це чистий нацизм, це знищення української нації.



«Те саме було в 40-х роках, нацистська Німеччина проводила денацифікацію єврейського народу. Зараз відбувається те сам, – сказав Зеленський. – Це і є злочин проти народу. Тому що сказати «денацифікація», а потім бомбити цивільних людей – це геноцид проти українського народу».



Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс сказав: «Після стількох жахливих сцен геноциду, воєнних злочинів і злочинів проти людяності, скоєних російськими військами в Україні, стає ясно, що єдина країна у світі, яка потребує реальної денацифікації, – це Російська Федерація».