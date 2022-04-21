ВВП України може скоротитися на майже 40% через російську агресію – МВФ

Повномасштабна російська агресія може призвести до падіння економіки України на майже 40% – про це йдеться в коментарі директорки-розпорядниці Міжнародного валютного фонду Крісталіни Ґеорґієвої 21 квітня на круглому столі, присвяченому Україні.

Вона посилається на Світовий економічний огляд, оприлюднений Фондом на цьому тижні. Згідно з ним, внутрішній валовий продукт України може скоротитися на майже 40 відсоткових значень.

«Це підкреслює важливість нашої спільної рішучості в допомозі уряду та народу України перед надмірними економічними викликами, з якими вони мають справу», – заявила Ґеоргієва.

Вона наголосила на важливості зовнішньої фінансової підтримки, аби підтримати зусилля української влади, в тому числі від донорів та донорських організацій на кшталт Світового банку.

Директорка-розпорядниця нагадала про створення спеціального донорського рахунку для України минулого тижня. Голова МВФ також подякувала Канаді, чий уряд запропонував 1 мільярд канадських доларів через цей рахунок.

Водночас Ґеорґієва застерегла від думки, нібито «найбільші виклики подолано».

«Доки триватиме війна, навантаження на бюджет буде наростати, особливо по мірі того, як невблаганно ростимуть видатки на безпеку та компенсації, пов’язані з конфліктом. Резерви зазнаватимуть тиску. Відтік капіталу посилюватиметься одночасно з послабленням обмежень на імпорт, необхідним для перезапуску економіки, тоді як притоки ослабнуть через ймовірне зниження експорту», – припускає вона.

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За прогнозом МВФ, протягом наступних двох-трьох місяців буде потрібно близько 5 мільярдів доларів на місяць, аби забезпечити функціонування уряду та економіки в умовах війни.

«Відтак, буде потрібно більше зовнішнього фінансування – особливо пільгового фінансування та грантів, які швидко виплачуються», – висновує Ґеорґієва.

Вона також вказала на важливість післявоєнної відбудови, зазначивши, що підготовку до неї варто починати вже зараз.

Президент США Джо Байден заявив 21 квітня, Сполучені Штати нададуть Україні ще 500 мільйонів доларів на пряму економічну допомогу.