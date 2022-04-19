Франція підтримує заборону імпорту російської нафти – міністр економіки

Франція підтримує розширення санкцій, яке передбачає заборону імпорту російської нафти, заявив 19 квітня міністр економіки Франції Бруно Ле Мер.

«Коли ви бачите, що відбувається на Донбасі, як ніколи необхідно припинити імпорт російської нафти», – сказав Ле Мер радіостанції Europe 1. Міністр додав, що саме нафта, а не газ є «першим джерелом валюти для режиму Путіна впродовж кількох років», і тому «зупинення імпорту російської нафти означає шкоду фінансуванню війни в Україні».

Франція намагалася переконати європейських партнерів припинити імпорт російської нафти, додав Ле Мер, стверджуючи, що деякі країни «вагаються» в цьому питанні.

Минулого тижня кандидатка в президенти Франції та представниця праворадикального «Національного обʼєднання» Марін Ле Пен заявила, що підтримує санкції проти Москви через Україну, але не в питанні імпорту російських енергоносіїв. За словами Ле Пен, вона не хоче, щоб французи страждали від наслідків санкцій щодо нафти та газу.

Більшість країн Євросоюзу вдаються до заходів для скорочення імпорту російських енергоносіїв, щоб обмежити можливості Кремля фінансувати війну. Однозначно відмовляється зробити це лише Угорщина. Водночас залежність деяких країн, наприклад Німеччини, від російського газу настільки істотна, що їхнє керівництво заявляє, що повна відмова від постачання з Росії можлива лише через кілька років. Влада таких держав побоюється зростання цін на енергоносії для громадян.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні до парламенту Литви заявив, що ЄС має назвати чіткі терміни відмови від імпорту енергоресурсів із Росії та внести їх до одного з пакетів санкцій проти Кремля.

Раніше ембарго на російські енергоресурси запровадили США та Велика Британія, які споживали значно менше російської нафти, ніж Євросоюз.