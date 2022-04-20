Трастовий фонд на підтримку України почне роботу в травні – Мішель

Трастовий фонд на підтримку України, анонсований Європейським Союзом у березні, почне працювати 5 травня – про це заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель на пресконференції з Володимиром Зеленським у Києві 20 квітня.
За його словами, ЄС «рішуче налаштований» використати всі можливі засоби для підтримки України, в тому числі фінансової.
«Кілька тижнів тому, після телефонної розмови із паном президентом, ми вирішили запустити трастовий фонд солідарності з Україною. Наступними днями – це буде 5 травня – буде стартова точка цього трастового фонду, з міжнародної конференції донорів. Вона буде організована Польщею, Швецією та за підтримки Єврокомісії, всіх країн-членів, а також за підтримки багатьох міжнародних діячів», – анонсував Мішель.
Він додав, що Євросоюз співпрацює з міжнародними організаціями на кшталт Міжнародного валютного фонду, аби підтримати спроможність України здійснювати соціальні виплати.
Мішель також повідомив, що обговорював із Зеленським посилення санкцій проти Росії, визнавши, що поточних заходів «недостатньо».
Лідери країн – членів Європейського союзу у ніч проти 25 березня домовилися створити спеціальний фонд для відновлення України після російського вторгнення.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
На початку квітня російські війська повністю залишили три області на півночі України – Київську, Чернігівську і Сумську.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Станом на 10 квітня ООН підтвердила загибель 1793 людей та поранення 2439 цивільних внаслідок війни Росії проти Україні.
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