Трастовий фонд на підтримку України почне роботу в травні – Мішель

Трастовий фонд на підтримку України, анонсований Європейським Союзом у березні, почне працювати 5 травня – про це заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель на пресконференції з Володимиром Зеленським у Києві 20 квітня.

За його словами, ЄС «рішуче налаштований» використати всі можливі засоби для підтримки України, в тому числі фінансової.

«Кілька тижнів тому, після телефонної розмови із паном президентом, ми вирішили запустити трастовий фонд солідарності з Україною. Наступними днями – це буде 5 травня – буде стартова точка цього трастового фонду, з міжнародної конференції донорів. Вона буде організована Польщею, Швецією та за підтримки Єврокомісії, всіх країн-членів, а також за підтримки багатьох міжнародних діячів», – анонсував Мішель.

Він додав, що Євросоюз співпрацює з міжнародними організаціями на кшталт Міжнародного валютного фонду, аби підтримати спроможність України здійснювати соціальні виплати.

Мішель також повідомив, що обговорював із Зеленським посилення санкцій проти Росії, визнавши, що поточних заходів «недостатньо».

Лідери країн – членів Європейського союзу у ніч проти 25 березня домовилися створити спеціальний фонд для відновлення України після російського вторгнення.