На виплату переселенцям спрямували перші 600 мільйонів гривень – Шмигаль

Уряд виплатив перші 600 мільйонів гривень на допомогу вимушеним переселенцям, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль 18 квітня.

Він нагадав, що йдеться про щомісячні виплати 2 тисяч гривень дорослим і 3 тисяч гривень дітям та людям з інвалідністю, які напередодні анонсував президент Володимир Зеленський.

«Постановою Уряду чітко визначено, які категорії мають право на виплати у зв’язку з війною Росії проти України. Це зареєстровані внутрішньо переміщені особи, українці, які евакуюються з районів бойових дій та ті, хто проживає у деокупованих населених пунктах», – повідомив голова уряду.

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Він додав, що держава здійснює й інші виплати – пенсії, зарплати, стипендії та субсидії.

«Запустили програми підтримки наших людей, які зараз цього особливо потребують. Тим, хто в тимчасовій окупації. Тим, хто у прифронтових містах. Тим, чиї міста нещодавно звільнили, і тим, хто вимушено покинув свою домівку», – прокоментував Шмигаль.

Також, за його словами, найбільш постраждалі та незахищені українці можуть отримати виплати від міжнародних організацій ООН та ЮНІСЕФ. Кабінет міністрів вже дозволив оформлювати таку допомогу через портал «Дія», наразі триває робота над технічною реалізацією.

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«Також на рівні Кабміну зафіксували, що українцям, які зараз опинились у тимчасовій окупації чи оточенні, в повному обсязі продовжується нарахування і виплати всіх належних соціальних виплат: пенсій, соціальних допомог, пільг та субсидій», – зазначив прем’єр.

Уряд також виділив перші 200 мільйонів гривень на доплати для бізнесу, який наймає внутрішніх переселенців. Такі підприємства отримують 6,5 тисяч гривень часткової компенсації зарплат, виплачених найнятим переселенцям.

За даними ООН, від 24 лютого щонайменше 11,7 мільйона людей залишили свої домівки через російську агресію, понад 4,6 мільйона з них виїхали з країни. При цьому 830 тисяч людей вже повернулися до України.