Зеленський обговорив з головою МВФ фінансову підтримку України

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорив із директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою питання забезпечення фінансової стійкості України й підготовку до повоєнної відбудови.
«Маємо чіткі плани на зараз, а також бачення перспектив. Переконаний, що співпраця України та МВФ і надалі буде плідною», – написав Зеленський у твітері.
Георгієва – болгарський економіст, яка також обіймала посаду виконавчого директора та виконувача обов’язків президента Світового банку.
Цього тижня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль візьме участь у зустрічах із офіційними особами МВФ та Світового банку у Вашингтоні, щоб знайти додаткові кошти для України, економіка якої потерпає через вторгнення російських військ.
Шмигаль 17 квітня закликав західні країни надати додаткову фінансову допомогу Україні, а також зброю та боєприпаси.
«Лише половина нашої економіки працює», – сказав він телеканалу ABC, додавши, що щомісячний дефіцит бюджету України становить 5 мільярдів доларів.
Міністр фінансів України Сергій Марченко та голова НБУ Кирило Шевченко планують приєднатися до Шмигаля у Вашингтоні та взяти участь у круглому столі щодо України, організованому Світовим банком 21 квітня.
Президент Світового банку Девід Малпасс заявив минулого тижня, що банк готує пакет підтримки для України на суму 1,5 мільярда доларів.
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