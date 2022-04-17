Зеленський обговорив з головою МВФ фінансову підтримку України

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорив із директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою питання забезпечення фінансової стійкості України й підготовку до повоєнної відбудови.

«Маємо чіткі плани на зараз, а також бачення перспектив. Переконаний, що співпраця України та МВФ і надалі буде плідною», – написав Зеленський у твітері.

Георгієва – болгарський економіст, яка також обіймала посаду виконавчого директора та виконувача обов’язків президента Світового банку.

Цього тижня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль візьме участь у зустрічах із офіційними особами МВФ та Світового банку у Вашингтоні, щоб знайти додаткові кошти для України, економіка якої потерпає через вторгнення російських військ.

Шмигаль 17 квітня закликав західні країни надати додаткову фінансову допомогу Україні, а також зброю та боєприпаси.

«Лише половина нашої економіки працює», – сказав він телеканалу ABC, додавши, що щомісячний дефіцит бюджету України становить 5 мільярдів доларів.

Міністр фінансів України Сергій Марченко та голова НБУ Кирило Шевченко планують приєднатися до Шмигаля у Вашингтоні та взяти участь у круглому столі щодо України, організованому Світовим банком 21 квітня.

Президент Світового банку Девід Малпасс заявив минулого тижня, що банк готує пакет підтримки для України на суму 1,5 мільярда доларів.