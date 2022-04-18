У ДПСУ пояснили, чому перестали випускати біженців за внутрішнім паспортом

Українські прикордонники перестали випускати за межі держави громадян України, які не мають закордонного паспорта, але можуть зробити винятки для людей із регіонів, де тривають бойові дії. Про це в ефірі спільного марафону українських телеканалів розповів 18 квітня речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

«У перші тижні на кордоні спостерігалася гуманітарна катастрофа, коли тисячі людей штурмували кордон, сервісні центри не працювали, люди не мали змоги оформити належні документи, тоді приймалося рішення щодо пропуску громадян або за внутрішніми документами, або іншими документами, за якими можна було ідентифікувати особу. На даний момент такої авральної ситуації немає, тому людям варто дотримуватися визначеного порядку», – сказав речник.

Демченко також пояснив, що стосовно біженців із регіонів, де тривають бойові дії, прикордонники можуть ухвалювати окреме рішення, але це винятки, які залежать від ситуації.

У ніч на 18 квітня «Укрзалізниця» повідомила, що «вже зафіксовані випадки висадки пасажирів на кордоні». «Вважаємо це неприпустимим без прозорого інформування пасажирів і перевізника заздалегідь», – ідеться в повідомленні. «Укрзалізниця» вказала, що не отримувала від ДПСУ попереджень про зміни у правилах перетину кордону громадянами України.