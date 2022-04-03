«Спільнота папи Івана XXIII» евакуювала в Італію понад 150 українських біженців, зокрема з інвалідністю

Італійська організація «Спільнота папи Івана XXIII» спільно з благодійною організацією «Українська освітня платформа» 3 квітня евакуювали в Італію 167 українців із Луганської, Донецької областей, Дніпра, Запоріжжя. З них – 34 людини з інвалідністю, є кілька багатодітних родин, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Спершу цих людей із небезпечних регіонів перевезли у Дніпро, а потім у Львів. Вже звідси українські біженці поїхали в Італію. Вони проживатимуть у Римі, Болоньї, Падуї, інших великих італійських містах.

«Ці люди зможуть перебувати стільки, скільки потрібно. Їм нададуть документи, допоможуть із працевлаштуванням, із влаштуванням дітей у школу. Вони зможуть отримувати медичну допомогу. Матимуть можливість безкоштовно вивчати італійську мову, щоб швидше адаптуватися», ‒ каже італійський волонтер Алесандро.

Допомогти українським біженцям зголосилися десятки благодійних організацій Італії.

«110 людей із гарячих точок, ми збирали їх невеликими групами і везли у Львів. В Італії 90 організацій об’єдналися, щоб допомогти і організувати процес евакуації», ‒ повідомила Наталія Шалата, представниця благодійної організації «Українська освітня платформа».

«Ми з дружиною ‒ з Запоріжжя, двоє з інвалідністю. Їдемо, щоб не бути під ногами, у нас стіни вдома тремтіли. Ми віримо в ЗСУ і переможемо. Ми обов’язково повернемося», ‒ каже Валентин Волобуєв.

«Бої просто ведуться під вікнами. Періодично вимикається світло, немає води. Руйнування жахливі, просто будинки зносять. Один раз гуманітарну допомогу надали. У нас троє дітей, малі. Було важко, бо починали стріляти, поки ми вдягнулись. Дітям було мало місця в підвалі. Ми сиділи майже місяць, але в кінці кінців військові сказали нам виїжджати», ‒ розповів Олександр Долженков з Сєвєродонецька.

«Спільнота папи Івана XXIII» є Міжнародною асоціацією вірних папського права. Вона створена у 1968 році і покликана захищати неповнолітніх і вразливих людей. Благодійна організація працює в понад 40 країнах світу.

Спершу «караван» із 70 транспортних засобів привіз у Львів гуманітарну допомогу, а сьогодні вже під час зворотної подорожі везе українських біженців в Італію.