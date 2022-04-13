Проте через війну гастрономічний бізнес довелося оперативно переформатувати. Тепер тут щодня безкоштовно та швидко снідають та обідають 120 переселенців, яких розмістило в освітніх закладах 3000-тисячне село. Відома сироварня також працює, але зараз тут не проводяться екскурсії. «Тому що інші завдання», – каже Петро Пригара, який разом із колективом запускає ще один напрямок – садитимуть картоплю для забезпечення продовольством. Вантажівку із насінням безкоштовно передала Австрія. Гуманітарні вантажі у Нижньому Селищі приймають також зі Швейцарії та Франції, потім їх із волонтерами у гарячі точки України розвозить Орест Дель Сіль.