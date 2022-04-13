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У Нижньому Селищі на Закарпатті локальний ресторан став безкоштовною елітною їдальнею (відео)

У Нижньому Селищі на Закарпатті локальний ресторан став безкоштовною елітною їдальнею (відео)
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У Нижньому Селищі на Закарпатті локальний ресторан став безкоштовною елітною їдальнею (відео)

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Рік тому у Нижньому Селищі на Закарпатті відкрився локальний ресторан «Ґелета» для поціновувачів місцевої кухні та концепції slow food – «повільної їжі». Ідея виникла у власника місцевої сироварні Петра Пригари, його доньки Інни та Ореста Дель Соля, господаря еко-ферми «Зелений гай».

Проте через війну гастрономічний бізнес довелося оперативно переформатувати. Тепер тут щодня безкоштовно та швидко снідають та обідають 120 переселенців, яких розмістило в освітніх закладах 3000-тисячне село. Відома сироварня також працює, але зараз тут не проводяться екскурсії. «Тому що інші завдання», – каже Петро Пригара, який разом із колективом запускає ще один напрямок – садитимуть картоплю для забезпечення продовольством. Вантажівку із насінням безкоштовно передала Австрія. Гуманітарні вантажі у Нижньому Селищі приймають також зі Швейцарії та Франції, потім їх із волонтерами у гарячі точки України розвозить Орест Дель Сіль.

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