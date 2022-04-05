Білоруси-утікачі розповіли про ситуацію у Білорусі та намір воювати за Україну

У Львові почав працювати Білоруський інформаційний центр. Метою якого є інформування українців про ситуацію у Білорусі. Створили цю громадську організацію білоруси, які вимушено покинули свою батьківщину через переслідування з боку режиму Лукашенка, через кримінальні справи, заведені в Білорусі на тлі протестів через невизнання результатів президентських виборів у 2020 році.

Аліна Рудіна проживає у Львові більше року. Вона вимушено покинула Білорусь через переслідування і з огляду на велику кількість арештованих активістів і журналістів. Коли почалась війна в Україні, Аліна Рубіна вирішила тут залишитисья

Білорусь стала країною-агресором

«Зараз Білорусь стала країною-агресором, на жаль. Ми хочемо сказати українцям, що є Білорусь, яка бореться за свою свободу. Я залишилась в Україні. Хтось з білорусів виїхав, хтось переїхав з Києва у Львів.

Я бачу свою працю в тому, щоб розповідати українцям, що відбувається в Білорусі, як білоруси можуть бути корисними українцям. Так сталося, що українці не дуже знають, про те, що відбувається у Білорусі. Наша країна захоплена таким чином, як окупована частина України», ‒ каже Аліна Рудіна, керівниця Білоруського інформаційного центру в Україні.

Білоруси, які вимушено втекли з батьківщини, створили інформаційний центр, працює і гаряча лінія. Вони не хочуть, щоб українці ставились до всіх білорусів із ненавистю. Адже білоруси, які проживають в Україні займаються волонтерством, допомагають біженцям, евакуюють дітей із небезпечних регіонів.

У Білорусі тривають «рейкові війни»

«Ми знаходимо гроші для допомоги українцям попри те, що у нас заблоковані картки. До нас пильна увага СБУ, але ми до цього ставимося з розумінням. У Білорусі є люди, які воюють із окупантом, борються в інформаційному полі, вказуючи рух російської техніки і солдатів. У Білорусі тривають «рейкові війни», коли люди нищать залізничні колії, щоб не могла рухатись російська техніка. На сьогодні арештовані понад 50 білорусів, які ведуть «рейкові війни»», ‒ говорить Аліна Рудіна.

У білорусів інша психологія?

Об’єднання білоруських силовиків, яке перейшло в опозицію на тлі протестів у Білорусі у 2020 році, порушило роботу кількох відділень білоруської залізниці. Через це Росія заборонила рух російських військових ешелонів Білоруссю у нічний час. Чимало білоруських машиністів відмовляються працювати. У такий спосіб, ведення партизанки, окремі білоруси стараються зупинити війну в Україні.

Білоруси, які проживають в Україні, а це політичні біженці, пояснюють, що Олександр Лукашенко протягом 27 років вибудував систему, з якою громадянам важко боротися. У країні постійно тривають зачистки «неугодних» людей, а силовиків стає дедалі більше.

У білорусів інша психологія

«Часто українці не розуміють, чому білоруси не такі активні, не виходять, як вони, на Майдан. Це важливо зрозуміти. Україна не одразу прийшла до Майдану 2014 року. Був Майдан у 2003-2004 роках. Треба розуміти, що в Білорусь десь перебуває в протестному вимірі на етапі 2003 року, у порівнянні з Україною. А ще у білорусів інша психологія. Це законослухняні люди, вони роблять, які їм кажуть. Коли ми доростемо до українського Майдану 2014 року, я не знаю», ‒ зауважує Сергій Бульба, засновник «Білого легіону», керівник громадської організації «Білорусь 2.0 Робiм разом».

Сергій Бульба розуміє нинішнє ставлення українців до білорусів. Адже Лукашенко віддав територію Білорусі для здійснення російської агресії проти України. До того ж президент Росії вимагає, щоб у вторгненні в Україну брала участь білоруська армія.

За словами Сергія Бульби, сьогодні багато колишніх силовиків Білорусі намагаються покинути разом зі своїми сім’ями країну, щоб не бути мобілізованими і не воювати проти України.

Понад тисяча білорусів, яка вимушено втекла в Польщу від переслідувань режиму Лукашенка, готова воювати у складі Збройних силах України проти Росії.

Майбутнє Білорусі вирішується в Україні

«У Варшаві білоруси чекають і готові їхати в Україну. Як тільки українська влада дозволить, люди приїдуть. Просимо, щоб Україна зробила для нас на законодавчому рівні так, щоб білоруси одразу підписували контракти і служили в ЗСУ. Наразі Україна не поспішає запускати білорусів воювати. Ми сподіваємося, що цей процес запустять і тисяча людей приїде служити в Україну. Ми розуміємо, що майбутнє Білорусі вирішується в Україні. Білоруси розуміють, що це також і наша війна з Росією», ‒ каже Сергій Бульба.

Білоруський батальйон імені Кастуся Калиновського ввійшов до складу Збройних сил України і бійці склали присягу 25 березня.

Нині «Білоруський кризовий центр у Львові» працює з українськими біженцями, шукає та перевозить гуманітарну допомогу. Білоруська діаспора допомагає українським біженцям у Польщі.