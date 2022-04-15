Вірменія перейшла на оплату російського газу в рублях – міністр економіки

Вірменія перейшла на платежі за російський газ у рублях – про це повідомив міністр економіки країни Ваан Керобян, передає вірменська служба Радіо Свобода. Коли саме це сталося, він не уточнив.

Голова міністерства економіки Вірменії розповів виданню «РБК», що ціноутворення відбувається у доларах, але оплата здійснюється в рублях.

«Наскільки я знаю, останні кілька платежів були саме в рублях, але за відповідним курсом», – сказав він.

Представник «Газпрому» Сергій Купріянов підтвердив, що контракт із Єреваном «вже кілька років дозволяє платити за газ у рублях, і ця можливість використовується». За контрактом Вірменія отримує газ по $165 за тисячу кубометрів.

Читайте також: Британія розширила санкції, зокрема на «короля оборонки» Євтушенкова, чиє майно у Лондоні знайшли «Схеми»

«Газпром» є єдиним постачальником до Вірменії природного газу, який продається споживачам.

Раніше міністр економіки Ваан Керобян заявляв, що покупка газу за рублі є позитивним розвитком для Вірменії.

«Якщо ми зафіксуємо ціну в рублях, це буде дуже великий успіх, тому що ми зараз маємо проблему, коли наші експортери, не маючи впевненості в майбутньому курсі рубля, надто неохоче оцінюють свій експорт у російських рублях. Якщо у нас буде фіксована ціна на газ у рублях, це дозволить нам через зворотні угоди давати нашим експортерам фіксований майбутній курс рубля», – говорив міністр.

Єврокомісія попередила країни Євросоюзу, що оплата газу рублями, як цього вимагає Росія, буде порушення санкцій. Про це 14 квітня повідомило видання Bloomberg із посиланням на джерело.

Читайте також: Ле Пен виступила проти заборони енергоресурсів із Росії

Наприкінці березня на тлі санкцій, запроваджених проти Росії через розв’язану нею війну в Україні, президент РФ Володимир Путін підписав указ про продаж газу «недружнім країнам» за рублі. Для того, щоб заплатити за газ, західні країни мали б відкрити рублеві рахунки в «Газпромбанку».

Після цього країни Балтії – Латвія, Литва та Естонія – відмовилися від газу з Росії. Голова правління оператора системи природного газу АТ Conexus Baltic Grid (Conexus) Улдіс Барісс зазначив, що заява Росії про те, що за природний газ, який вона постачає, можна буде розраховуватися тільки в російських рублях, стала сигналом про необхідність різко скоротити поставки з Російської Федерації, оскільки на них більше не можна покладатися.