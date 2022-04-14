Єврокомісія вважає указ Путіна про оплату газу рублями порушенням санкцій – Bloomberg

Єврокомісія попередила країни Євросоюзу, що оплата газу рублями, як цього вимагає Росія, буде порушення санкцій. Про це 14 квітня повідомляє Bloomberg із посиланням на джерело.

Згідно з попереднім юридичним аналізом комісії, указ Путіна суттєво змінює процедуру та створює нову правову ситуацію. Як зазначив співрозмовник агентства, нова процедура передасть повний контроль над угодами російській державі. Це також порушуватиме обмежувальні заходи ЄС щодо Росії, вважають у Єврокомісії.

Володимир Путін 31 березня підписав указ про переведення розрахунків за природний газ із так званими «недружніми» країнами на рублі. Згідно з документом, покупцям російського газу потрібно буде відкривати номіновані в рублях рахунки в банках РФ для оплати поставок із 1 квітня. При цьому у Кремлі не виключили, що можуть скасувати рішення, «якщо настануть інші умови».

Лідери країн ЄС неодноразово заявляли, що виступають проти оплати російського газу рублями. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала рішення Росії перевести платежі за газ на рублі спробою обійти західні санкції. За її словами, ЄС не дозволить цього зробити. «Час, коли нас можна було шантажувати енергоносіями, минув», – говорила вона.

Євросоюз отримує від Росії близько 40% газу, який споживає. За оцінками Єврокомісії, негайно замістити такий обсяг неможливо, припинення постачання неминуче призведе до дефіциту палива.