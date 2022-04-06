Угорщина готова платити в рублях за російський газ

Угорщина заявила про готовність платити в рублях за постачання російського газу.

Прем'єр-міністр Віктор Орбан, який виступає проти будь-яких санкцій ЄС щодо поставок російських енергоносіїв або проти поставок Заходом зброї через територію Угорщини в Україну, заявив журналістам 6 квітня, що він домовився з президентом Росії Володимиром Путіним, що, якщо буде запит, Угорщина заплатить за поставки газу, використовуючи російську валюту.

У відповідь на санкції Заходу, запроваджені через неспровоковане вторгнення Росії в Україну, Путін попередив Європу, що вона повинна платити за поставки газу в рублях або зіткнеться з можливим скороченням поставок.

ЄС заявив, що не буде виконувати вимоги Росії, оскільки це є порушенням контракту, бо оплата була узгоджена в євро.

Раніше, 6 квітня, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що газові контракти укладені між його країною і Росією, і що ЄС «не грає ролі» в цій угоді.

Росія забезпечує приблизно третину загальних поставок газу до ЄС. Євросоюз ще не застосовував жодних санкцій щодо російських енергоносіїв, хоча глава Європейської ради Шарль Мішель 6 квітня заявив, що ці кроки «рано чи пізно» знадобляться.