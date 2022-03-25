Газонафтове ембарго Росії, обстріли Харкова та Дніпра, Байден у Польщі | Свобода Live

Президент США Джо Байден відвідав польського міста Жешув, яке є одним із перших пунктів прийому українських біженців.

Напередодні американський президент висловив сподівання, що зустрінеться з тими, хто втік від війни. Планується, що завтра Джо Байден і Анджей Дуда обговорять, як США разом із союзниками і партнерами відповідають на гуманітарну кризу. Чи домовляться президенти про подальшу допомогу Україні?

По Харківщині за останню добу російські війська здійснили 55 ударів.

З реактивних систем залпового вогню двічі атакували термінал аеропорту Харкова. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Обстріли і бомбування Харкова не припинялися жодного дня від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого, сказав мер міста Ігор Терехов.

По військовій частині на околиці Дніпра російські війська завдали два ракетних удари.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що внаслідок ударів військова частина зазнала серйозних руйнувань. Наразі там шукають уцілілих. Інформації про жертв поки немає.

На саміті ЄС, який пройшов у Брюсселі, так і не домовилися про ембарго енергоносіїв з Росії.

Проти виступають Німеччина, Австрія та Угорщина, заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Але план ставати незалежними від російського газу найближчим часом підтримують усі країни ЄС, про що йдеться у спільній заяві.

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