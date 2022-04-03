В Угорщині завершилися вибори, на яких проти Орбана виступив кандидат від об’єднаної опозиції

Виборчі дільниці в Угорщині закрилися після дня парламентських виборів, які визначать майбутнє автократичного прем’єр-міністра Віктора Орбана. Ці вибори становляться найбільший ризик його 12-річному правлінню.

Національна виборча комісія Угорщини повідомила 3 квітня, що виборці, які все ще стоять у черзі о 20-й годині, зможуть проголосувати.

Явка на виборах, які відбуваються на тлі повномасштабної агресії Росії проти України, станом на 17-у годину складали 62,92%, повідомляє виборча комісія. У 2018-му показник становив 63,28%.

На відміну від попередніх виборів, угорська опозиція об’єдналася в коаліцію для перемоги над 58-річним Орбаном та його партією Fidesz.

Опитування громадської думки прогнозували для Fidesz перемогу з невеликою перевагою над шестипартійною опозиційною групою перед голосуванням серед 8 мільйонів зареєстрованих виборців Угорщини. Але в останні дні передвиборної кампанії значна частина електорату ще не визначилася.

Напружені передвиборчі перегони викликали занепокоєння, що Орбан не гратиме чесно під час голосування. У безпрецедентному рішенні для країни-члена Євросоюзу Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) розгорнула повну моніторингову місію для голосування через побоювання щодо потенційної фальсифікації виборів і використання державних ресурсів для надання правлячій партії несправедливої переваги.

Хоча Орбан загалом висловлює підтримку Україні, він відмовився дозволити трансфер зброї НАТО для неї через угорську територію, заявляючи, що Угорщина повинна залишатися осторонь війни.

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Ця позиція, за словами лідера опозиції Пітера Маркі-Зая, зводить голосування до простого вибору: «Путін чи Європа?». 49-річний Маркі-Зай пішов ще далі в інтерв’ю Угорській службі Радіо Свобода цього тижня, назвавши Орбана «зрадником», який ставить угорців під загрозу.

«Я продовжую говорити, що ми маємо зупинити Путіна, а не Брюссель. Давайте хоч раз будемо на правильній стороні історії, хоч раз на стороні, яка переможе», – закликав Маркі-Зай.

На мітингу 1 квітня Орбан попередив, що перемога опозиції на виборчих дільницях призведе до поставки зброї в Україну «вже наступного дня», а імпорт енергоносіїв з Росії буде припинено, що зашкодить угорцям та економіці країни.

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Маркі-Зай також розкритикував Орбана, який прагне виграти четвертий термін поспіль, за його внутрішню політику та тісні відносини з Москвою та Пекіном, заявивши, що вони не тільки зашкодили міжнародному становищу Угорщини, але й мали негативний економічний вплив.

Вибори відбулися одночасно з референдумом з питань ЛГБТК на тлі критики, що ухвалений минулого року закон є гомофобним. На референдум винесли питання щодо програм статевого виховання в школах та доступності інформації для дітей щодо зміни статі.

Громадян Угорщини також запитали, чи підтримують вони заборону на публікацію ЛГБТ-контенту, який «впливає на розвиток неповнолітніх дітей».

Критики як в ЄС, так і в Угорщині вже давно звинувачують Орбана в демонтажі демократичних інституцій, тиску на медіа та судову систему і сприянні корупції.