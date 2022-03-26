Угорщина ввела бездозвільний режим для українських перевізників – «Укртрансбезпека»

Угорщина дозволила українським перевізникам до 30 квітня здійснювати всі двосторонні і транзитні перевезення територією своєї країни без дозволів, йдеться в повідомленні Держслужби з безпеки на транспорті («Укртрансбезпека»).

«Укртрансбезпека» висловлює подяку міністерству інновацій і технологій Угорщини за ухвалене рішення, адже це дасть змогу українським перевізникам здійснювати всі необхідні перевезення для забезпечення життєздатності країни і української економіки без прив’язки до дозволів і додаткових адміністративних бар’єрів», – повідрмили у відомстві.

Угорщина стала четвертою країною ЄС, яка ввела тимчасовий бездозвільний режим, йдеться в повідомленні.

Раніше Латвія дозволила всі двосторонні і транзитні перевезення територією своєї країни без дозволів для українських перевізників. Також Словаччина і Болгарія дозволили українським перевізникам без дозволів здійснювати будь-які транзитні перевезення вантажів і пасажирів на територію своїх країн.