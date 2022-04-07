МЗС України розкритикувало Угорщину через заяви про оплату газу в рублях і переговори з Москвою у Будапешті

МЗС України заявило про підігравання агресору і цинічність заяв влади Угорщину щодо згоди на про оплату російського газу в рублях та переговори із Москвою про мир у Будапешті.

«Небажання керівництва Угорщини визнати неспростовну відповідальність РФ за звірства російської армії в Бучі, Ірпені, Гостомелі та інших населених пунктах означає свідомо зміцнювати почуття безкарності Росії та заохочувати її до нових звірств проти українців. До цієї ж категорії відносяться заяви угорського керівництва про готовність сплачувати за російський газ в рублях. РФ намагається перевести розрахунки за поставки газу в Європу в національну валюту, аби врятувати російську економіку на тлі міжнародних санкцій. Російській воєнній машині потрібні ресурси задля продовження війни проти України. У цьому контексті розглядаємо заяву про готовність оплачувати російський газ в рублях як недружню позицію щодо нашої держави. Такі заяви також суперечать консолідованій позиції Європейського союзу, який принципово відмовився задовольняти російську забаганку», – заявив у коментарі Радіо Свобода речник МЗС Олег Ніколенко.

В українському МЗС наголошують: «Логіка, якою нині керуються політики в Будапешті, підігруючи агресивній політиці Росії, є шкідливою для обох наших народів».

«На цьому тлі цинічними виглядають пропозиції провести в Будапешті мирні переговори України та Росії. Якщо Угорщина дійсно хоче допомогти припинити війну, ось як це можна зробити: припинити руйнувати єдність в ЄС, підтримувати нові антиросійські санкції, надати Україні військову допомогу, не створювати додатковх джерел для фінансування російської воєнної машини. Перейти на правильну сторону історії ніколи не пізно», – наголосили в МЗС України.

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що 6 квітня під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним запросив його до Будапешта на переговори про мир в Україні. У переговорах, як сказав Орбан, мають взяти участь також президент України Володимир Зеленський та лідери Німеччини і Франції. За словами угорського премʼєра, Путін відреагував «позитивно», але висунув кілька умов. Про те, які це умови, угорський лідер не сказав.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у коментарі виданню «Українська правда» дав зрозуміти, що в Києві не розглядають ідеї Орбана серйозно, назвавши їх «медійним хайпом».

З часу російського масштабного вторгнення в Україну офіційний Будапешт фактично дистанціювався від решти Європи у різкому засудженні і санкційному тиску на Росію через її дії. Особисто прем’єр-міністрові Вікторові Орбану і його уряду належать тези про неготовність до санкцій, про небажання відчувати на собі їх вплив, про неможливість заміни російського газу, про неприпустимість поставок зброї для України через територію Угорщини тощо.

Останніми днями, особливо до і після парламентських виборів в Угорщині, на яких перемогла партія Орбана «Фідес» між Києвом та Будапештом відбувся обмін різкими політичними заявами. Посол України в Угорщині Любов Непоп напередодні в інтерв’ю Радіо Свобода заявила, що не бачить напруги між українським та угорським керівництвом. Вона припустила, що угорська та українська сторона зрозуміли «емоційність» одна одної, а «зараз потрібно зосередити всі зусилля на тому, щоб закінчити війну». Попри це, напередодні до МЗС Угорщини викликали на розмову посла України в цій країні.