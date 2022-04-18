Шмигаль їде до США, аби обговорити макрофінансову підтримку – заступник голови ОП

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відвідає Сполучені Штати, повідомив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга 18 квітня. Про це він заявив у ефірі національного марафону.

На питання про те, чи плануються дипломатичні візити до України, Сибіга відповів ствердно. Втім, він не навів деталей, сказавши, що їх анонсуватимуть безпосередньо перед початком.

«Крім того, прем’єр-міністр України відбуває в США. Це теж буде надзвичайно важливий візит із командою і, власне, цей візит спрямований на макрофінансову підтримку України, макрофінансову стабілізацію нашої економіки. Також там будуть заплановані важливі зустрічі», – сказав представник Офісу президента.

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Сибіга нагадав, що напередодні президент України Володимир Зеленський провів розмову з президенткою Міжнародного валютного фонду Крісталіною Ґеорґієвою в тому числі щодо цього візиту.

«Все це ще матиме продовження, напевно, в якихось форматах за участі президента», – додав він.

Міністр фінансів України Сергій Марченко та голова НБУ Кирило Шевченко планують приєднатися до Шмигаля у Вашингтоні та взяти участь у круглому столі щодо України, організованому Світовим банком 21 квітня.

Президент Світового банку Девід Малпасс заявив минулого тижня, що банк готує пакет підтримки для України на суму 1,5 мільярда доларів.