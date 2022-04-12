Зеленський підписав закон про 100-відсоткову гарантію вкладів на період війни – Гетманцев

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про повне гарантування державою вкладів фізичних осіб на період воєнного стану і три місяці після його завершення.

Як повідомив голова комітету Верховної Ради Данило Гетманцев у Telegram, закон також встановлює, що максимальна сума відшкодування за вкладами буде зростати – з 200 до 600 тисяч гривень.

Окрім того, до загальної системи гарантування вкладів буде внесено державний «Ощадбанк», який сьогодні єдиний має 100-відсоткову гарантію вкладів. Власники депозитів в «Ощадбанку» терміном понад 12 місяців після набуття чинності законом отримають право на дострокове їх отримання.

Відповідно до тексту законопроєкту на сайті ВР, вкладення у депозитні та ощадні сертифікати банку вкладами не є.

Серед інших норм закону – скасування зобов’язань Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за векселями, виданими ним у 2015-2016 роках Мінфіну.

1 квітня Верховна Рада ухвалила у другому читанні закон про повне гарантування державою вкладів фізичних осіб на період воєнного стану та три місяці після його завершення.