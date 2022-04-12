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Зеленський підписав закон про 100-відсоткову гарантію вкладів на період війни – Гетманцев

Власники депозитів в «Ощадбанку» терміном понад 12 місяців після набуття чинності законом отримають право на дострокове їх отримання

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про повне гарантування державою вкладів фізичних осіб на період воєнного стану і три місяці після його завершення.

Як повідомив голова комітету Верховної Ради Данило Гетманцев у Telegram, закон також встановлює, що максимальна сума відшкодування за вкладами буде зростати – з 200 до 600 тисяч гривень.

Окрім того, до загальної системи гарантування вкладів буде внесено державний «Ощадбанк», який сьогодні єдиний має 100-відсоткову гарантію вкладів. Власники депозитів в «Ощадбанку» терміном понад 12 місяців після набуття чинності законом отримають право на дострокове їх отримання.

Відповідно до тексту законопроєкту на сайті ВР, вкладення у депозитні та ощадні сертифікати банку вкладами не є.

Серед інших норм закону – скасування зобов’язань Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за векселями, виданими ним у 2015-2016 роках Мінфіну.

1 квітня Верховна Рада ухвалила у другому читанні закон про повне гарантування державою вкладів фізичних осіб на період воєнного стану та три місяці після його завершення.

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