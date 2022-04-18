Росія: через вихід іноземних компаній до 200 тисяч жителів Москви можуть втратити роботу – мер

До 200 тисяч жителів Москви можуть втратити роботу через вихід іноземних компаній із Росії, заявив мер російської столиці Сергій Собянін. Це передає російська служба Радіо Свобода.

У своєму блозі Собянін запропонував організувати для тих, хто залишиться без роботи, тимчасову зайнятість.

Голова міста відзвітував, що затвердив програму підтримки співробітників, які залишилися без роботи або ризикують бути звільненими. На неї виділили понад три мільярди рублів.

Влада міста збирається допомогти насамперед співробітникам іноземних компаній, які призупинили роботу або пішли з російського ринку через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Собянін пропонує як тимчасову роботу для москвичів зайнятися комплектуванням архівів, ремонтом обладнання, а також громадськими роботами і «тому подібними заходами».

«Можливість зайнятися корисною справою та набути нових навичок нададуть центри держпослуг «Мої документи», літні павільйони «Здорова Москва», парки та інші міські організації», – йдеться в блозі мера російської столиці.

Влада очікує, що майже 12,5 тисячі осіб пройдуть перенавчання, а ще 39 тисяч – влаштуються на тимчасові чи громадські роботи.

Станом на 27 березня від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну про обмеження або припинення роботи з Росією заявили понад 750 іноземних компаній, випливає з підрахунків Джеффрі Зонненфельда, засновника Інституту керівників вищої ланки Єльського університету та його дослідницької групи.