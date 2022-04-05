Auchan припиняє інвестиції та поставки в Росію, але продовжує там працювати

Французька мережа супермаркетів та гіпермаркетів Auchan припиняє інвестиції та поставки в Росію, повідомляє пресслужба «Ашан Україна».

У компанії зазначають, що в Росії не будуть відкриватись нові магазини мережі, не будуть ремонтуватися існуючі магазини, не буде підтримки ІТ-технологій та проектів, а також не будуть постачатися імпортні товари, а це 90% асортименту одягу, взуття, товарів для дому, текстилю.



Магазини в Росії вже є збитковими, а ці обмеження призведуть до катастрофічного падіння товарообігу, сплати податків та високої ймовірності банкрутства, переконані в «Ашан Україна».

В головному офісі мережі наразі про ці обмеження не повідомляють. останнє повідомлення на сайті щодо роботи на російському ринку опубліковане 27 березня – тоді компанія заявила, що не закриватиме свої магазини в Росії.

Після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну іноземні компанії, зокрема і Auchan, закликали зупинити роботу на російському ринку. Проте французька торговельні мережа відмовилась це робити. На початку березня очільник українського МЗС Дмитро Кулеба закликав світ бойкотувати компанії, які продовжують працювати в Росії.